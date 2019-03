En el recinto investigarán el presunto cobro indebido de un plus por parte de un concejal

En Curuzú Cuatiá, por unanimidad, resolvieron conformar una comisión especial para investigar quién o quiénes son los responsables del presunto cobro indebido de un plus por título universitario por parte de un concejal. A partir del lunes venidero comenzará a regir el plazo de 30 días que los ediles tienen para expedirse y determinar si avanzarán o no con un juicio político.

En la sesión del pasado miércoles 20 se generó una fuerte controversia cuando fue leída la nota en la cual el concejal Marcos Isusi solicitó a la Subdirección de Liquidación de Sueldos que le dejara de abonar un adicional que no le correspondía. Un aporte que el citado legislativo aseveró que -debido a que están bancarizados y que no observa con detenimiento su recibo- no se percató que estaba cobrando.

Fundamento que fue objetado por la oposición y finalmente, por decisión de la mayoría, el caso fue girado a la comisión de Gobierno.

Y precisamente lo dictaminado desde el citado equipo de trabajo fue sometido a votación en la sesión del último miércoles.

“Por unanimidad, incluido el concejal Isusi, aprobaron la conformación de una comisión especial que está contemplada en el reglamento interno del Concejo para investigar este tipo de casos”, afirmó el edil Juan Duarte (PJ) en diálogo con El Litoral. En este sentido, precisó que el mencionado grupo está integrado por un representante de cada bloque: Ema Quiroz (ELI); Gabriel Balceda (Justicia Social); Ramón Farinón (Proyecto Corrientes); Juan Duarte (PJ) y Roberto Fernández (UCR).

Los citados concejales tendrán 30 días, a partir del 1 de abril, para la emisión del dictamen. Aunque, en la resolución aprobada consta que podrán solicitar una prórroga. El o los dictámenes que se emitan de la comisión especial serán luego sometidos a votación.

“Cualquier decisión que se adopte -entre las cuales figura la posibilidad de un juicio político- debe ser aprobada por la mayoría”, indicó Duarte. Tras lo cual comentó que “en el caso que luego se avance con el enjuiciamiento, para determinar una sanción, sí se requiere el voto de los dos tercios”. Pero más allá de lo que suceda en las próximas semanas, “ahora nos dedicaremos a realizar las averiguaciones correspondientes, lo cual incluirá convocar a diferentes autoridades, entre ellos Isusi, para que puedan brindar su versión de los hechos”, concluyó Duarte.