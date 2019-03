Evalúan diseños para instalar nuevas garitas en calle Salta

El tramo de calle Salta que va desde Junín hasta Hipólito Yrigoyen es uno de los más concurridos por los usuarios de colectivos en la ciudad y la zona carece de la infraestructura necesaria para afrontar la espera. Desde la Comuna señalaron que no se instalaron nuevas garitas en ese lugar por considerarse un sector complicado por el ancho de la vereda.

Consultado sobre esta situación, el subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda, dijo a El Litoral que “es muy complicado poder colocar refugios allí por la falta de espacio, por eso se están analizando algunos modelos”.

De esta manera, evalúan ciertos diseños que podrían ser incluidos sin complicar la circulación de las unidades y tampoco el paso de los transeúntes por la acera.

“Tiene que ser una medida milimétrica para que funcione realmente, porque no tiene sentido colocar algo que después va a generar más molestias que beneficios”, expresó Rueda sobre el estudio de diseños alternativos de garitas.

Siendo un corredor exclusivo, por Salta circula la mayoría de los ramales urbanos y también las unidades del servicio Chaco-Corrientes. Allí, hace más de un año se expandió la vereda y se habían colocado refugios. Luego de sólo algunos días, se dieron varios accidentes en los que el colectivo chocó la estructura, dañándola.

Justamente quieren evitar nuevos inconvenientes, por lo que evaluarán a fondo el modelo que finalmente se instale, aunque no sería en el corto plazo. Al respecto, Lisandro Rueda indicó que “por el momento no vamos a intervenir en esa zona, pero estamos analizando las acciones para poder mejorar ese sector”.

Por otro lado, hay constantes quejas de usuarios por la falta de garitas sobre La Rioja y también en diferentes barrios.