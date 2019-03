Tras la audiencia pública, el Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para establecer el nuevo valor del boleto de transporte urbano

En el salón de actos de la Municipalidad de Paso de los Libres, ayer a las 11, se concretó la audiencia pública referida al pedido de actualización del valor del boleto del transporte urbano. Participaron funcionarios comunales, representantes de la empresa concesionaria del servicio, un usuario que además fue orador y un grupo de alumnos que asistió en carácter de oyente del mencionado espacio de participación. Ahora, el Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para definir el nuevo valor.

“La empresa a través de una presentación en power point expuso los argumentos de por qué el boleto debería incrementarse. Como la ordenanza vigente establece una fórmula para calcular el aumento de la tarifa, primero realizaron una propuesta en base a los costos de enero y luego, otra considerando los valores de este mes (marzo). De acuerdo al resultado de la última fórmula polinómica que hicieron, el boleto común debería costar $28,90”, comentó el titular de la oficina de Defensa del Consumidor Alejandro Fornari al ser consultado por El Litoral sobre los fundamentos esgrimidos desde la concesionaria del transporte urbano. En este contexto, aclaró que “por supuesto que ese monto es muy elevado, la empresa también reconoce eso”.

Pero además de escuchar los argumentos de la prestataria del servicio, un usuario pidió a las empresas que incorporen unidades a las cuales puedan acceder también quienes tienen algún tipo de discapacidad. “Si bien fue el único orador, también estuvieron en la audiencia los alumnos de una universidad privada, quienes oficiaron de oyentes”, acotó Fornari.

Tras lo cual destacó que él expuso algunos pedidos que fue recolectando de testimonios de usuarios: “Mayor frecuencia, que el servicio comience a funcionar un rato antes porque hay usuarios que lo necesitan desde horas tempranas para ir a trabajar y que el recorrido incluya algunos barrios que ahora no poseen el servicio”, enumeró. Sobre el último punto planteado, desde la empresa manifestaron que podría ser viable. Mientras que ante la consulta sobre la posibilidad de incorporar la Sube, “expresaron que, de acuerdo a la legislación vigente, no es obligatorio en ciudades como las nuestras en las que el número de habitantes no supera los 200 mil”, añadió Fornari. A partir de la realización de esta audiencia, el Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para definir el nuevo valor del boleto que actualmente es $15.

En tanto, el secretario de Gobierno Javier Sigillo destacó: “Es muy importante que la gente concurra y se involucre en la participación de estas acciones de gobierno. De estas audiencias surgen cosas muy positivas que terminan siendo clave para la mejora constante del servicio”.