Ricardo Alfonsín cuestionó al sector de la UCR que le "dice todo que sí" al PRO

El ex diputado nacional, Ricardo Alfonsín, cuestionó con dureza al sector de la UCR más cercano a Mauricio Macri "decirle todo que sí" al PRO y por "callarse la boca" frente a las decisiones de la política económica que tomó el partido amarillo dentro de Cambiemos.

"Cuando cuestioné alguna decisión del PRO, cuestioné a mi partido por callarse la boca. Porque lo que yo sostenía era que callarse la boca era avalar decisiones que nosotros considerábamos hasta 2015 equivocadas", señaló Alfonsín en diálogo con el programa De lejos no lo ves, que transmite Radio Con Vos.

Hoy se cumplen diez años desde la muerte de su padre, Raúl Alfonsín. Consultado sobre que hubiera hecho el expresidente durante los 4 años de Cambiemos, aseguró: "Yo creo que hubiera hecho lo que hacemos nosotros, no se hubiera callado la boca, frente a decisiones equivocas, no solo porque eso no ayuda al país, sino porque tampoco ayudaba al PRO".

"Tendrán que explicar por qué la conducción partidaria hizo eso. No creo que creyera que era lo mejor para el país. Le faltó coraje, sobre todo los dos primeros años", lanzó Alfonsín. En 2016 y 2017, el presidente de la UCR fue José Corral, hoy candidato a gobernador de Santa Fe. "Es candidato a gobernador por previa intervención del partido, porque si hubiera sido por el partido no hubiera sido el candidato. Mis diferencias no son personales son políticas", sostuvo.

Sobre la convención nacional del radicalismo que debería realizarse antes del cierre de las alianzas pero podría no ser convocada, Alfonsín expresó: "Tenemos que definir sí o sí la estrategia electoral de acá al 2019. Hhay que decidirlo antes de junio. Solamente puede la convención nacional, no hay otro órgano partidario. Que no se haga el sonso ninguno, si no es la convención, todo el mundo sabe que no es válida", expresó.

La Nación