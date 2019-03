Crisis: a las agencias les cuesta completar los micros para viajar en Semana Santa

A pocos días de los feriados de Semana Santa (18 y 19 de abril), la presidenta de la Asociación de Agencia de Viajes y Turismo de Corrientes, María del Carmen Chico, comentó a El Litoral que, a diferencia del año pasado, “está costando llenar los colectivos”. Además, relató que se eligen las ofertas más económicas -hoy es Federación, en Entre Ríos- y que muchos consultan pero no hay acuerdos comerciales.

Respecto al incremento de los paquetes turísticos en relación al año pasado, indicó que “hubo una suba entre un 30% y 50%” y que “el aumento se dio más en el transporte que en el costo del hospedaje”.

“No se está vendiendo lo que sale muy caro, las agencias están trabajando más los destinos más económicos para esta Semana Santa, como ser Carlos Paz y Federación; yo estoy vendiendo Gramado y Canela y Torres. Tenemos muy buenos precios pero hay mucha competencia. Conozco que las agencias no están en su óptimo trabajando, ya que están intentando llenar coches cuando a estas alturas del año pasado ya teníamos los colectivos completos”, explicó a El Litoral la representante del sector.

En este sentido, dijo que una de las mayores trabas son los intereses con tarjetas, “ahora aumentó mucho, el plan Ahora 12 sin interés es sólo para algunos comercios, no para vender viajes”. “Faltan dos semanas y estamos trabajando para llenar los colectivos, tengo que completar 40 asientos y me faltan poco más de 10 pasajeros, si no vendo, pierdo ganancia. El costo de la comida es de lo que más se queja la gente”, agregó tras comentar sobre el contexto económico actual de la provincia y del país.

Respecto a los destinos más económicos, Chico dijo que en las agencias en general se ofrece Carlos Paz, Federación, Torres (Brasil) y Cataratas, que por ser esta última una de las maravillas del mundo, aumentó su costo; “hay impuestos que antes no se abonaban y ahora sí”. “Lo máximo que podés pagar en estos destinos es $14 mil y lo más económico cuesta alrededor de $4.500 que es Entre Ríos”, precisó.

“Todas están teniendo fechas para cubrir. La diferencia en los costos se da más en el transporte porque los hoteles subieron muy poco el precio de la estadía. En comparación con el año pasado, en los paquetes turísticos hay una diferencia de entre un 30% y 50%”, indicó.