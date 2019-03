River realiza su último entrenamiento antes del debut copero

El plantel "millonario", bajo las órdenes del entrenador Marcelo Gallardo, efectuó trabajos físicos en el gimnasio principal del Monumental a raíz de la lluvia caída en Buenos Aires.

River viajará esta noche rumbo a la capital peruana para alojarse en el Swissotel Lima.

Mañana, los jugadores se entrenarán en el predio de Sporting Cristal y el miércoles enfrentarán a Alianza Lima, dirigido por Miguel Ángel Russo, en el Estadio Nacional.

El defensor Milton Casco, en vías de recuperación luego de la fractura de la clavícula derecha, saludó a sus compañeros en el Monumental y tuvo un diálogo breve con Gallardo. El ex Newell's Old Boys recibió el afecto del resto del plantel a la espera de su regreso a las canchas.

El lugar del lateral izquierdo será ocupado por Fabrizio Angileri, la reciente incorporación proveniente de Godoy Cruz de Mendoza, quien fue incluido en la lista de convocados junto con Franco Armani, Germán Lux, Robert Rojas, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Camilo Mayada, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Cristian Ferreira, Juan Fernando Quintero, Rafael Borré, Lucas Pratto, Matías Suárez, Ignacio Scocco y Julián Álvarez.

Gallardo no definió aun el equipo para jugar en Lima, a la espera de la respuesta física del paraguayo Robert Rojas quien padece una molestia en el tobillo izquierdo, mientras que Gonzalo Montiel volvió a ser convocado -luego de un esguince en la rodilla derecha- junto con Ignacio Fernández, recuperado de una dolencia muscular.

Juan Fernando Quintero se reintegró al plantel tras haber viajado a Colombia por el fallecimiento de su abuelo, mientras que Rafael Santos Borré, ausente en la victoria ante Newell's por Superliga, retornó a la concentración tras el descanso dispuesto por el "Muñeco" Gallardo.

River visitará a Alianza Lima de Perú el próximo miércoles en el Estadio Nacional a partir de las 21.30, en la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, que también integran Inter de Brasil y Palestino de Chile.