Aún hay 25 puestos del mercado incendiado que no se reactivan

Tras el incendio de diciembre del año pasado, los puesteros que se asentaron sobre Ex Vía buscan mejorar la infraestructura del lugar y evitar complicaciones. En ese marco, instalaron en los últimos días un nuevo sistema de iluminación dentro de la carpa que fue entregada por el Municipio. De esta manera, los feriantes pueden atender sus locales aun después del atardecer sin tener mayores dificultades.

Asimismo, la Comuna entregó una nueva estructura que será montada por los mismos trabajadores para que puedan instalarse los que aún estaban a la intemperie.

Más allá de estas cuestiones, los comerciantes se muestran en alerta por los bajos niveles de venta. Además, hay al menos unos 25 puestos que todavía no pudieron reactivarse por falta de mercadería y de dinero para renovar el stock.

Mientras tanto, los sábados al mediodía continúan ofreciendo arroz con pollo para juntar fondos y seguir acondicionando el improvisado paseo sobre Ex Vía. Aguardan, además, definiciones sobre su futuro y esperan novedades acerca de un posible traslado en el mediano o largo plazo.

“Nos dijeron que van a derrumbar el galpón dentro de poco; la idea es que en ese mismo lugar se pueda construir uno nuevo, pero no sabemos todavía qué va a pasar”, señaló a El Litoral una de las comerciantes.