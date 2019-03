Macelo Gómez Brown y Daniel Collinet: “El Flaco será la voz eterna del carnaval”

Verónica Echezárraga

vechezarraga@ellitoral.com.ar

Sienten pasión y viven el carnaval desde adentro, su trabajo es una pieza fundamental en el desarrollo de la fiesta del rey de la burla y sus voces informan, alientan y entretienen. Marcelo Gómez Brown y Daniel Collinet son en esta edición, la dupla encargada de animar la avenida de la capital nacional del carnaval, tarea que hasta el año pasado tenía como uno de sus grandes íconos a Juan Carlos “el Flaco” Cosarinsky, cuya muerte enlutó en el 2018 a las celebraciones populares más importantes de la provincia. “El Flaco será la voz eterna del carnaval y se lo extraña muchísimo”, dijo Marcelo a pocos días del cierre de la fiesta, y su compañero de escenario opinó igual: “Hay que entender que las voces del carnaval, es decir la del Flaco y la de Marcelo, tienen que ser eternas”.

Los carnavales correntinos están llegando al final de una nueva edición, pero no fue una edición más. Sucede que este año Momo sufrió la ausencia de uno de los grandes referentes de su fiesta, Juan Carlos “El flaco” Cosarinsky, quien falleció el año pasado dejando un gran vacío en las fiestas populares más importantes de Corrientes.

“Se lo extraña y mucho al Flaco y no sólo por cómo era profesionalmente. Pasa que además de eso, él tenía un feeling inalcanzable con el público, y por eso será la voz eterna del carnaval”, dijo Marcelo el sábado por la noche a El Litoral. En el mismo sentido Daniel, que este año asumió la conducción de la fiesta junto a Gómez Brown, marcó: “El Flaco es irremplazable desde todo punto de vista y quiero agregar que Marcelo también es irremplazable desde todo punto de vista. Ellos eran una dupla, y cada uno a su estilo identificó y le dio una impronta al carnaval de Corrientes”.

En ediciones anteriores Daniel acompañó tanto al Flaco como a su actual compañero. “Yo estoy animando desde hace tres años nomás, lo hice mucho tiempo (y hace años), desde adentro de la comparsa Sapucay. Son dos cosas distintas, pero lo bueno es que todo el tiempo acá estas aprendiendo cosas. Yo creo que los que en un futuro estén en este lugar, tienen que aprender de los que hacen el carnaval como lo es el señor (en referencia a Gómez Brown).

Es que la voz de Marcelo suena en el carnaval desde hace exactamente 25 años. “Este es un oficio y uno se pone la camiseta todos los años y como decían los slogans yo realmente me siento carnaval, yo soy carnaval”, aseguró. Para el animador, esta tarea requiere de una personalidad fuerte; “acá viene todas las noches gente de cada comparsa que nos marca algunas cosas y nosotros los escuchamos a medias, porque si le hacemos caso a los dirigentes deberíamos nombrar a todos en cualquier momento, y nosotros trabajamos haciendo tres cosas. Trabajamos para el jurado que tiene que ver la persona que está bailando, le contamos de quién se trata, cómo está vestido y qué representa en 10 segundos. Trabajamos para el público al cual alentamos, y trabajamos también animando a los comparseros diciéndoles que están hermosos, que tienen energía. Y bueno son tres cosas que hay que tenerlas muy en cuenta”, explicó en tanto agregó que la música es otro tema importante; “el carnaval es música entonces hay que marcar los tiempos milimétricamente y creo que con Daniel hacemos una buena dupla con eso”, consideró.

Con mucho humor y risas, Daniel completó la idea de su compañero y dijo: “Yo cuando agarro el micrófono lo hago con total y absoluta inconsciencia, y aprendí a ser consciente por culpa de Marcelo que me va diciendo esto sí, esto no. Por eso yo remarco hay que valorar a los tipos que laburan de esta manera, valorarlos, resaltarlos y aprender todos los días”.

Carnaval con sorpresas

A días de la finalización de la fiesta del rey de la burla, Marcelo Gómez Brown consideró que fue una edición muy positiva en varios sentidos. “Este carnaval fue una sorpresa para muchos, hay que rescatar muchas cosas, tal vez el repunte de Copacabana que por fin cumplió el sueño de tener su galpón y coronar a la nueva embajadora; habla del poderío y de que está volviendo con toda la fuerza que uno esperaba. Pero además estoy sorprendido con cada presentación de las comparsas, porque mejoraron los trajes, las coreografías, hay más energía. Mejoró al 100 por ciento”, dijo.

Daniel coincidió con esta evaluación y agregó: “El haber podido disfrutar del carnaval del interior, eso me parece maravilloso, el hecho de que haya más comparsas del interior alarga el espectáculo pero está muy bueno”.