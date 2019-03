Registran aumento temporal de remises sin habilitaciones

Con la temporada de carnavales oficiales y la lejanía del corsódromo Nolo Alías, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto local, en las últimas semanas se registró un incremento de remises “truchos” y sin habilitaciones que prestan servicios en las noches de corsos. Mientras que desde la Municipalidad indicaron que realizaron estrictos controles en materia de transporte a los vehículos que llevan pasajeros, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes explicaron que se trata de un aumento periódico y que si bien apuntan a defender la legalidad del sector, contemplan cada caso de vehículo que no cumple con las medidas legales.

“En estas épocas del año se registra un leve incremento en los casos, tanto de remises denominados ‘truchos’ como aquellos que por algún motivo no pudieron cumplir con las habilitaciones municipales correspondientes. Si bien no son casos masivos, sí suelen encontrarse remises sin cartel o con carteles de empresas que ya no existen”, explicó a El Litoral el titular de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo. “Los casos de remises con habilitaciones vencidas no son los mismos que los remises truchos, porque entendemos que en algunos casos los choferes no llegan a tiempo para renovar sus documentaciones y necesitan trabajar porque viven del día a día. Los casos de remises ‘truchos’ son menos”, añadió el referente.

“Nosotros buscamos favorecer la legalidad y proteger la actividad y debemos solucionar el problema estableciendo algunas sanciones. De igual manera el incremento es temporal y no suele ser masivo durante el año, aunque se suelen recibir quejas por parte de los trabajadores”, indicó Castillo.