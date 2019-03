Gremio ratificó convocatoria a medidas

El Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) fue el único que no selló el acuerdo con el Gobierno provincial y ratificó ayer la convocatoria y adhesión al paro convocado por Ctera para este miércoles 6 y jueves 7.

Anunció que esos días encabezará marchas y asambleas docentes en plazas y escuelas de toda la provincia. En Capital habrá marcha, sentada y abrazo simbólico frente al ministerio de Educación.

Según aseguraron a través de un comunicado, expresarán su rechazo a la imposición de salarios a la baja y en cuotas, reclamarán aumentos por arriba de la inflación, exigirán un salario básico de $12.000, un salario inicial de $26.000, paritaria docente y otros 40 puntos de demandas laborales.

“La medida de fuerza será contundente. La comunidad docente está muy indignada y con muchas necesidades económicas. No somos cómplices. No avalamos pérdidas salariales ni ajustes en Educación”, señaló el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez.

También acompañarán la autoconvocatoria a protestas que están realizando docentes afiliados a otros gremios, profesores y maestras sin afiliación gremial; para rechazar el acuerdo rubricado por el resto de los sindicatos.