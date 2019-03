Bajan las tasas y aliviaron a las cuotas de Ahora 12

Desde este mes, financiarse a través del plan Ahora 12 es cuatro veces más barato que con otro plan de pago: de una tasa del 55% pasó al 44% para las 12 cuotas, mientras que por fuera del plan la tasa es del 161%.

En marzo bajó también la tasa del Ahora 3 de 48 a 38% (contra 155% por fuera del plan), del Ahora 6 de 51 a 41% (versus 158%), y de Ahora 18 de 45 a 57%, contra 169% que sale la financiación de lunes a miércoles, días en los que no tiene vigencia Ahora 12.

“El Estado está fomentando al consumo como impulsor de la economía, ya que el argentino debe recuperar poder de compra. Es una buena señal que los bancos, financieras y fintechs debemos acompañar”, dijo Alejandro Muszak, CEO de Wenance.

Damián Di Pace, director de Focus Market, precisa que se fue reduciendo el uso del Ahora 12 porque por lo general financia bienes durables, como el caso de electrodomésticos, electrónica e informática, que incrementaron mucho su ticket promedio en términos nominales en pesos post devaluación.

“Lo que les fue sucediendo a las familias que tenían el Ahora 12 es que llegaba la cuota seis o siete y, por el alza de la inflación muy por encima de su salario, no podían hacerse cargo de la cuota y terminaban pagando el mínimo de la tarjeta, lo que les ocasionaba un gasto mucho mayor”, agregó.

Desde su óptica, una disminución del CFT en el Ahora 12 va a alentar sobre todo a bolsillos que tengan una mejor perspectiva de salario frente a la inflación, o a quienes tengan más holgada su situación de tarjeta. A este segmento de consumidores le dará posibilidad de oxigenar el bolsillo, mientras alentará el aumento en el volumen de ventas de los bienes durables, en un contexto donde las ventas minoristas cayeron 14% en febrero según Came.

En este contexto, los bancos son conscientes que la mora está creciendo, entonces algunos están ajustando los pagos mínimos. “La gente que empieza a ‘revolear’ posiblemente caiga en mora, entonces subimos el pago mínimo para forzarlo a pagar más y achicar la deuda, de modo de reducir el impacto de una posible mora. Claro que esto hace caer el consumo, porque hoy la gente está usando la tarjeta para poder pagar la comida en el supermercado”, revela un banquero.

En la actualidad, con las altas tasas vigentes y la restricción a nuevos créditos que existe en el mercado, los bancos quieren evitar que por un uso excesivo de la tarjeta el saldo se convierta en incobrable. Por eso cortan de raíz la posibilidad de seguir usándola si no se tiene capacidad de realizar el pago mínimo.

“Analizamos las necesidades de las personas que hoy necesitan financiarse, sabemos que ponerse al día es un propósito que identifica a muchos argentinos, por eso analizamos sus variables en profundidad con un mix de herramientas de marketing digital como encuestas y polls, que son herramientas de sondeo de opinión”, explica Martín Invernizzi, CCO de Welp.