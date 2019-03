Persecución con tiros a un ladrón en motocicleta

Un presunto delincuente fue baleado ayer de madrugada y finalmente detenido por la Policía de la Ciudad cuando transitaba en motocicleta por el barrio porteño de Constitución y no se detuvo ante la voz de alto.

El patrullero inició una persecución y ante la negativa de los sospechosos a detener la marcha de la motocicleta, los policías decidieron chocar desde atrás al rodado de menor porte para desestabilizarlo.

Al llegar a la calle Brasil, entre Pichincha y Combate de los Pozos, el conductor de la motocicleta perdió el control y ambos sujetos cayeron al piso, por lo que uno de ellos se escapó corriendo, informaron las fuentes consultadas.

El segundo sujeto se levantó del piso y apuntó al patrullero con lo que parecía una pistola calibre .45, por lo que uno de los efectivos abrió fuego e hirió de bala al sujeto en una pierna en dos oportunidades.

El presunto delincuente cayó herido al suelo y descartó el arma.

Finalmente, se pudo constatar que era el arma era de plástico y no dispara proyectiles.

El sujeto herido fue trasladado al Hospital General de Agudos “José M. Penna” en el barrio porteño de Parque Patricios donde se encontraba internado y su vida no corría riesgo, según el reporte trascendido ayer a medios metropolitanos.