La Comuna continuará con los controles en el servicio de transporte público

Tras explicar que el servicio de transporte público de la ciudad se encuentra normalizado y garantizado a pesar de los inconvenientes financieros que la firma Ersa -que posee la explotación del 80% de las líneas locales- manifestó tener en la provincia de Santiago del Estero, desde la Municipalidad capitalina explicaron que continuarán con los controles de las frecuencias y prestaciones de los colectivos. Funcionarios de la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad de la Comuna indicaron que monitorearán el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos de licitación de la concesión.

La empresa Ersa, que en la ciudad cuenta con el 80% de las líneas de colectivos del servicio público, dio a conocer que se encuentra atravesando una situación financiera complicada e informó de un concurso preventivo de crisis en Santiago del Estero, lo que encendió la alarma en las provincias donde tiene concesionado el servicio. “Si bien la situación particular de la firma Ersa es en otra jurisdicción, en la Municipalidad estamos en alerta y como somos concesionarios del servicio de transporte público y órganos de contralor, debemos asegurarnos de que se cumplan los puntos establecidos en los pliegos de licitación, por lo que continuaremos con los controles pertinentes”, señaló en diálogo con El Litoral el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad de la Municipalidad, Jorge Sladek.

“De igual manera, no fuimos notificados de ningún cambio o modificación de parte de la empresa prestataria del servicio de transporte, por lo que hasta el momento no habrá variaciones”, añadió el funcionario municipal.

Anteriormente, la Defensoría de los Vecinos solicitó una reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) para analizar la situación del transporte local.