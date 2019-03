Buscan recuperar $27 millones para reparación de víctimas de trata

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) elevó un informe donde insisten en un embargo, por $27 millones, para ser destinado a reparar el daño a las víctimas de trata, contra todas mujeres del país, donde se incluye a la causa Paso de los Libres. Explica que como continuación del trabajo realizado como Fiscalía Coadyuvante ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres y luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmara los procesamientos dictados en el año 2017, la instrucción fue clausurada y el expediente fue elevado a juicio respecto de 17 imputados, entre quienes figura el ex Fiscal Federal de la ciudad de Paso de Los Libres, Benito Pont, acusado de integrar tres bandas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La acusación se formuló también por la participación de los imputados en la explotación de al menos 38 mujeres en situación de vulnerabilidad en diferentes locales nocturnos de la localidad con la connivencia del entonces fiscal federal Pont y del ex comandante de Gendarmería Nacional, José María Viero, indicó un informe del portal Momarandú.

Al Fiscal nombrado se lo acusó, además, como presunto autor de los delitos de encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sobre el pedido de reparaciones económicas para las víctimas se argumenta que las mujeres sometidas “han sido objeto de un menoscabo en su cuerpo y psiquis, en su capacidad de decisión -al punto de ser reducidas a su expresión mínima-, de una despersonalización tal que significó una cosificación”, por lo que “se impone la adopción de medidas que resulten adecuadas para eliminar los efectos del delito y que el daño que en consecuencia han sufrido las víctimas no se profundice por su contacto con el sistema de justicia.