Dirigentes de 20 partidos rubricaron el pedido para reformar la Carta Orgánica

El número de concejales, el rol del viceintendente/a y la instauración de organismos municipales son algunos de los temas que los dirigentes de 20 partidos y ex concejales de Santo Tomé consideran que deben ser analizados por una Convención que reforme la Carta Orgánica Municipal. Precisamente, el último jueves, presentaron un documento firmado por ellos en el cual avalan el proyecto que tiempo atrás planteó el MID para declarar la necesidad de realizar modificaciones de la normativa comunal.

Considerando que este año habrá comicios, el Movimiento de Integración y Desarrollo decidió tomar la iniciativa y plantear que se convoque a convencionales. Por ello, a mediados de enero pasado, el presidente departamental del MID, Antonio Barros Perkins, expuso un proyecto en el Concejo para reformar parcialmente la Carta Magna de Santo Tomé.

Luego, tal como informó este diario, se congregaron representantes de diferentes agrupaciones para apoyar la iniciativa del mencionado movimiento. Resolvieron, en esa oportunidad, firmar un documento para presentar en el recinto legislativo comunal a fin de manifestar explícitamente su respaldo al proyecto para declarar la necesidad de la reforma.

Con ese objetivo, en la noche del miércoles volvieron a reunirse en la sede del MID. Allí rubricaron el escrito que “ya se presentó al día siguiente (jueves)”, aseveró Barros Perkins a El Litoral.

El pedido tiene tanto su firma como la de Pedro Kasibrodiuk en representación del MID, como también las de los dirigentes Jorge Amuedo y María Virginia Toledo (Coalición Cívica-ARI), Luciano Fernández (Convergencia Vecinal), Sergio Bauer (Partido de la Victoria), Jesica Natalia Romero y Ramiro Fleitas (PL), Raúl Arboitte (PA), Ignacio Galván (Partido Socialista); Ricardo Galvalisi (Radicalismo Popular), Carlos Blanco y Gladis Merlo Classen (Convocatoria Popular), Esteban Matto y Hugo Martínez (Proyecto Corrientes), Leonardo Gales (Democracia Cristiana), Enrique Nacimento (Demócrata Progresista), Carlos Montenegro (Crecer con Todos), Juan Schneider (Partido Federal); Esteban Adaro y Ariel Roleri (ELI), Raúl Peralta (Es Posible), Marta Rivero (Acción por Corrientes), Carolina Bortolotto (Cambiemos), Enrique Vignolo (Partido Fe) y Julio Bonutti (PRO).

Asimismo, avalaron el requerimiento los ex concejales Oscar Dassor, Eduardo Buero, Adela Martínez y Eduardo Corti, quien además es convencional provincial en la Unión Cívica Radical.

Tratamiento

“Seguramente la semana próxima será tratado el ingreso del proyecto que lo girarán a las comisiones correspondientes”, estimó Barros Perkins en diálogo con El Litoral. Tras lo cual acotó que “está previsto seguir sumando adhesiones incluso de los electores en general porque el objetivo es que la población pueda expresarse en una cuestión tan importante”.

En este sentido, ratificó que “aumentar la cantidad de integrantes del Concejo permitirá que los partidos tengan más posibilidades de poder contar con un representante, caso contrario, siempre todo se termina concentrando en dos o tres frentes”. Al mismo tiempo, insistió con que ese incremento en el número de ediles no representará más gasto para el Municipio, ya que el presupuesto del 4% para el legislativo ya está preestablecido.

Con respecto al rol de quien ejerce la viceintendencia, comentó que “así como está ahora es inconstitucional y ya hubo controversias. Por eso es importante que se defina bien cuáles son sus tareas”.

Consultado luego sobre los pasos a seguir, Barros Perkins manifestó que “esperamos que el Concejo pueda tratarlo en un plazo no mayor a los 30 días y se expida sobre el tema”. En el caso de que el proyecto no prospere en el ámbito del cuerpo deliberativo, indicó que “se está analizando judicializar el caso y plantear la reforma de al menos dos de los puntos sobre los cuales nos expedimos”.