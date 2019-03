Emergencia hídrica: recepcionarán declaraciones de los aserraderos y habilitaron línea a t

En la reunión mensual de la Asociación Foresto Industrial de Corrientes (Afic) informaron que los aserraderos del departamento Concepción también están incluidos en la emergencia hídrica que fue declarada en la Provincia. El sector fue incorporado luego de las gestiones realizadas por la citada entidad ante el Gobierno de la Provincia y para lo cual contó con el apoyo tanto del Municipio como el Concejo de Santa Rosa. Durante el encuentro que se concretó el último miércoles, se distribuyeron los formularios de las declaraciones juradas que deberán ser realizadas por los aserraderos afectados. En este sentido, el presidente de la Asociación Maderera de Santa Rosa, Juan Ramón Sotelo, comentó que “durante un mes y medio aproximadamente no pudieron trabajar cerca de 50 aserraderos de la zona. En algunos casos porque el agua no se escurría de las instalaciones y en otros porque no podían ingresar a las plantaciones a extraer la madera porque estaban inundados los caminos o los mismos campos”.

Precisamente, cada uno de los damnificados deberá el próximo martes, a partir de las 12, presentar sus correspondientes declaraciones juradas. Estas serán recepcionadas por una delegación del Ministerio de Industria que atenderá en las oficinas que funcionan en el parque industrial de Santa Rosa.

En paralelo a esto, Sotelo destacó una medida que desde ayer se habilitó en el Banco de Corrientes. “Lanzaron una línea especial a una tasa anual subsidiada de un 25%. Esta es una muy buena opción para paliar la difícil situación que está atravesando nuestro sector”, subrayó.