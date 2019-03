La paridad de género continúa a la espera de un debate local

En la apertura del período ordinario de sesiones el gobernador Gustavo Valdés reiteró su pedido a la Asamblea Legislativa, la necesidad de avanzar con el proyecto de ley de paridad de género. Existen varias iniciativas en ambas cámaras, pero aún no hubo acuerdo político para su debate parlamentario.

En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Gobierno nacional publicó la reglamentación de la Ley Nacional N° 27.412 que establece la paridad de género en el Congreso de la Nación. La normativa tendrá vigencia en estas elecciones nacionales, por lo cual todas las listas deberán presentar candidatos y candidatas de manera intercalada. De esta forma, se busca ensanchar la participación femenina en las bancas.

A nivel local, si bien el Gobernador remitió un proyecto de ley el año pasado, en ambas cámaras se adeuda la discusión. Aunque hubo un avance en el Senado, en el cual se dio preferencia al tratamiento de una iniciativa de autoría del senador peronista Roberto Miño, finalmente cayó, junto con la última sesión ordinaria de la Cámara alta.

También conviven en la Legislatura el proyecto del Ejecutivo y otras dos de la diputada por el PJ, Alicia Locatelli, y de la oficialista Eugenia Mancini. Los tres expedientes están en comisiones en la Cámara de Diputados.

“Vamos a conversar, primero en las comisiones, en función de eso, entiendo que los partidos políticos que integran ECO+Cambiemos, debemos conversar entre nosotros”, dijo a El Litoral el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani.

“Hay diputados que conforman la alianza que están a favor, otros tienen sus dudas, y hay quienes están en contra, en función de eso vamos a tratar de encontrar los espacios para entendernos y, en función de eso, seguramente tendremos una decisión que va a ser mayoritaria, a favor o en contra, pero mayoritaria”, señaló el legislador, quien también se refirió al proyecto de voto joven, solicitado por Ejecutivo Provincial.

“Debemos esforzarnos en encontrar espacios de coincidencia, fundamentalmente en avanzar y, si la idea es avanzar, en qué tiempo debemos hacerlo”, dijo el presidente del cuerpo. Esto debido a los plazos que corren para su aplicación porque en pocas semanas se deberán presentar listas para convocar a elecciones legislativas.

Por lo tanto, por el momento, se desconoce si se aplicará para este año o para las siguientes elecciones, en el año 2021. En los últimos comicios nacionales, el oficialismo diseñó una estrategia electoral con mayor presencia de mujeres en una lista, con las candidaturas de Estela Regidor (UCR) y Sofía Brambilla (PRO). Pareciera una paradoja del ex gobernador Ricardo Colombi, ya que el senador provincial se había expresado en varias ocasiones en contra de la paridad de género, al considerar que las mujeres no requerían de una herramienta extra porque podrían ganarse los espacios.

Sin embargo, todo apunta a que tensionan estructuras estructurantes, con menos concesiones hacia las mujeres en el poder político. Su presencia en lugares de conducción sigue siendo baja. En Corrientes sólo resta observar las mesas chicas de varios partidos, salvo escasas excepciones. Aunque es necesario aclarar que en la actualidad, la mayoría de los sellos establecieron la paridad en cargos partidarios, ya sea por propia iniciativa, o por mandato de la Justicia Federal. En el plano institucional, según un relevamiento de la Banca de la Mujer, aproximadamente el 13 por ciento de las Intendencias la conduce una mujer.