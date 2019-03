Referentes y familiares piden actuación del Estado

En la movilización de ayer, mujeres consultadas por El Litoral coincidieron en que si bien se hace hincapié en la declaración de la emergencia nacional en violencia de género, “la bandera por el aborto legal no se bajó”.

“Estamos acompañando como siempre la lucha feminista desde distintos lugares, me toca esta vez acompañar desde un organismo de derechos humanos. La movilización es cada vez más masiva. No estamos teniendo respuestas a nuestros reclamos y pedimos que el Estado esté presente. Tenemos un femicidio cada 28 horas”, dijo Leticia Gauna, del Inadi, y Eva Romero continuó: “El objetivo principal es pedir que nos protejan porque nos están matando, este año hay más de 56 femicidios en el país”.

Por su parte, Dylan Cardozo, de Attta, expresó que “venimos a apoyar esta lucha, muchas veces casi inalcanzable. No hay igualdad de género y sobre todo para las personas trans por tener un cuerpo disidente, es aborrecido por la sociedad. Por ello nos unimos”.