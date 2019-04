Comienza la distribución de una nueva credencial de Pami en la provincia

La obra social de los jubilados y pensionados presentó el año pasado una nueva credencial para acceder a los beneficios y prestaciones, y desde la sede local del Pami informaron que desde hoy comenzará la distribución de dichas tarjetas de identificación.

“Desde el primero de abril empieza a distribuirse en la provincia las nuevas credenciales plásticas que llegarán directamente a las viviendas de los afiliados. Se tratan de tarjetas plásticas que tienen una banda magnética con un código QR, donde están los datos del jubilado o pensionado. Una vez que reciban su identificación deberán realizar un trámite de activación desde la web del Pami, llamando al 0800-222-7264 o bien dirigiéndose a la agencia más cercana”, comentó a El Litoral la titular del Pami local, Norma Pérez.

Si bien todos los beneficiarios deberán renovar sus credenciales, la identificación anterior todavía tiene vigencia absoluta pero está próxima a reemplazarse.

Además, en caso de que los afiliados no reciban las tarjetas, sea porque no se encuentren en los domicilios al momento de la entrega o bien porque no hayan confirmado la dirección postal, la tarjeta del Pami será destinada a la agencia más cercana.

Convenio

La obra social la semana pasada cerró un nuevo acuerdo con los laboratorios y, desde el Pami local garantizan que se mantendrán los mismos descuentos, cobertura y precios diferenciales.

Al respecto, la doctora Norma Pérez precisó: “Se renovó el convenio, algo muy importante porque permite que se mantengan los descuentos en los medicamentos y porque además se logró acordar que el precio de los remedios no se dispare en porcentajes mayores a la inflación. Ese fue un gran logro”. El convenio 2019 tendrá vigencia hasta el 31 de marzo.

Por otra parte, se consultó a la titular del Pami por la situación de algunos afiliados que mencionaron inconvenientes para adquirir ciertas medicinas y sobre este punto indicó: “Tanto la cobertura, los medicamentos como los descuentos se mantienen. Lo que puede ocurrir es que algunas drogas, por su alto costo son difíciles de conseguir en el mercado. Sobre todo los oncológicos, y por esa razón tenemos demoras en la entrega, todo depende de la droga en algunos casos se demora 10 días y en algunos hasta un mes”.

Por otra parte, indicó que ya se normalizó la distribución de los pañales en las farmacias adheridas al convenio con Pami; y ahora se encuentran expectantes ante el posible ingreso de las vacunas antigripales, pero todavía no tienen fecha pautada.