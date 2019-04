El 2 de junio se elegirán 155 cargos en toda la provincia

La Junta Electoral provincial confirmó que el 2 de junio Corrientes elegirá 155 cargos legislativos en toda la provincia. Además son 53 las comunas que adhirieron a la convocatoria provincial y votarán concejales también ese día. Sólo los municipios peronistas elegirán sus ediles con las presidenciales del 27 de octubre.

De los 53 municipios que adhirieron a la convocatoria provincial y renovarán sus concejos, se desprende que se elegirán 126 concejales, 7 convencionales y 2 defensores del pueblo

A nivel provincial, se elegirán 15 diputados y 5 senadores.

Los senadores que concluyen sus mandatos son Mario Bofill y Roberto Miño, por el peronismo; Graciela Rodríguez y Rubén Suárez, por Encuentro por Corrientes; y Nora Nazar, por el Partido Nuevo.

Los diputados que concluyen mandatos son Pedro Cassani (ELI), Cesar Acevedo (PJ), Analia Bestard (Proyecto Corrientes), Martín Barrionuevo (PJ), Juan José Fernández Affur (ELI), Adán Gaya (UCR), Maria Giraud (PJ), Oscar Garcia (Panu), Alicia Locatelli (PJ), Héctor López (UCR), Ceferino Yardin (PJ), Geraldine Calvi (UCR), Javier Sáez y Ernesto Meixner (PJ), y Jorge Molina (UCR).

El oficialismo espera retener la mayoría legislativa en la Cámara baja, donde hoy tiene casi asegurados los dos tercios.

En el Senado la situación es distinta, pero logrará la mayoría, si obtiene tres senadores de los cinco que se disputan.

“Tenemos un objetivo que no es fácil de cumplir, son diez diputados, necesitamos 40 mil votos más que el 2017, ya sabemos el número de votos, tenemos que ir a los sectores donde no llegamos”, había anticipado días atrás el ministro secretario general de la Gobernación, Javier Alvarez.

“Estamos bien organizados y la idea es reforzar el trabajo en las localidades del interior, necesitamos llegar a los dos tercios, con cuatro senadores”, agregó

“Ricardo siempre nos dice que Valdés tiene que ser mejor que él, que tenemos que tener la visión de superación, tratar de ser los mejores”, agregó.

“La aceptación de la gestión es muy buena, pero no se traduce en voto a veces, no tenemos que confiarnos”, alertó.

La otra cara

A diferencia del desdoblamiento por el que optó el gobierno de Gustavo Valdés, las comunas conducidas por el Partido Justicialista unificarán las elecciones a concejales con las presidenciales para darle pelea a Mauricio Macri. El oficialismo decidió desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales como lo hace desde 2001 y habría acordado con todos los jefes comunales de su alianza votar el 2 de junio.

Distinta es la estrategia de los intendentes peronistas que, en su mayoría, tienen decidido votar el 27 de octubre junto con las presidenciales con el fin de traccionar votos para el candidato a presidente del PJ y darle pelea a Macri.

Las comunas del justicialismo que votarían en octubre serían Santo Tomé, Paso de los Libres, San Roque, Esquina, Santa Lucía, Saladas.