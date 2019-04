Luto en la familia malvinera: falleció Mario Millán, un padre que fue puntal en la posguerra 

Olvidados por el Estado después de sufrir la guerra a los 18 años, varios ex combatientes comenzaron a unirse a poco de volver a la capital correntina. Sin trabajo, sin contención social ni sanitaria, los muchachos proyectaron agruparse en un centro de ex combatientes para, desde allí, amplificar sus demandas ante tanta orfandad. Antes de que finalizara 1982 ya lograron conformar su entidad y el primer presidente fue Antonio Millán, un inquieto malvinero que hizo historia, con su bajo perfil y desplegando un rol estratégicamente fundamental, tanto por su entrega a la causa como por sus iniciativas.

En ese inicio del camino de la unidad grupal apareció una figura paterna que fue un pilar para la organización: Mario Millán, padre de Antonio. Ayer falleció a los 84 años y su partida se sintió en la familia malvinera local, sobre todo en aquellos que integraron esa primera camada de ex combatientes fundadores del centro.

Don Mario murió casi un año y medio después del fallecimiento de Antonio, un hecho también muy sentido por los camaradas. Su labor en esos primeros años de reivindicaciones no se borra fácilmente en los que lo conocieron. “Prestaba su casa para las primeras reuniones de conformación y puesta en marcha del centro de ex combatientes. Nos acompañaba a hacer los trámites y nos llevaba a todas partes con su auto. También se encargaba, junto con su señora, de la cena cuando las reuniones eran largas. Fue un malvinero más”, resaltó ayer a El Litoral José Galván, actual titular de la entidad.

La esposa de Mario, doña Dora Pura Cruz de Millán, falleció hace unos cuatro años. “Ella se fue un 5 de abril y él un 31 de marzo, ambos cerca de una fecha muy sentida para los malvineros, el 2 de abril. Nuestro sentido homenaje a la familia Millán”, concluyó un emocionado Galván.

En cuanto a Antonio Millán, como se dijo, se destacó desde los primeros años de posguerra. “El Antonio de 1982 ya entendió que lo básico de ese tiempo de orfandad estatal era la unidad de los ex soldados malvineros. A partir de eso surgieron las batallas para plantear los reclamos en conjunto por contención, por reconocimiento”, se describe en una nota de este diario publicada a poco de su fallecimiento, en 2017.

“Cuando lo designaron primer presidente, su compromiso fue tal que dejó la carrera de Ingeniería para tener dedicación permanente en su función de dirigente, incluso poniendo plata de su bolsillo y de su familia para aportar al funcionamiento del Cescem”, había declarado Galván en ese artículo.

De esta manera, los Millán dieron todo su esfuerzo en ese primer tramo de duro abandono estatal.

Los ex combatientes no estaban tan huérfanos, los acompañaba don Mario.

GUSTAVO LESCANO