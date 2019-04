Marcos Peña, confiado: "No nos vamos a ir en diciembre"

"Yo creo que no nos vamos a ir en diciembre, los argentinos no quieren volver atrás, quieren seguir con el cambio". La frase, pronunciada por un eufórico Marcos Peña, formó parte del informe de gestión que brindó este mediodía el jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados.

Cuando Peña respondía las preguntas del kirchnerismo y se enfrentaba con diversos legisladores, entre ellos Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Cerruti y Axel Kicillof, en un momento de máxima tensión sonaba en el recinto la canción "Corazón Mentiroso", de Karina. Se deslizaba que había sido un diputado opositor quien aprovechó el momento para abrir su cuenta de Spotify y compartir el hit cumbiero.

A continuación, Peña le respondió a la diputada Cerruti: "Qué dilema… no le creo su indignación impostada, la ví manejando los temas de pobreza, y no le creo. La pobreza no fue construida por este gobierno, cuando ustedes fueron gobierno no respondieron este problema".

"¿De qué indignación hablan? Los únicos cínicos son ustedes, porque ustedes dijeron que había menos pobres que Alemania. Ustedes fomentaron el clientelismo… el camino de la pobreza cero sigue siendo una invitación por la que tenemos que trabajar juntos, si no nos ponemos de acuerdo en el cómo, no lo vamos a lograr", agregó un Peña exaltado.

En esa línea, el Jefe de Gabinete destacó: "Discutamos de cifras. ¿Dónde estaba el país en diciembre de 2015, en qué país vivían? La pobreza está en el mismo lugar que en 2015, pero con una diferencia… nosotros pusimos cloacas, entonces no me hablen de indignación, eso no es cemento, eso es dignidad". "No se si es un pronóstico suyo, o un deseo… pero creo que no nos vamos a ir en diciembre, los argentinos no quieren volver atrás, van a respaldar el cambio", remató Peña.

Por otro lado, durante su exposición, Peña, reconoció esta tarde que desde el Gobierno se equivocaron en decir que "bajar la inflación era fácil". Con una autocrítica, el funcionario hizo referencia a las promesas incumplidas de Mauricio Macri quien, durante su campaña presidencial del 2015, había señalado que eliminar la inflación era "la cosa más simple" de realizar. "Nos equivocamos en decir que era fácil, sí. ¿En qué se equivocaron ustedes?", replicó Peña cuando desde la bancada opositora le achacaron la ineficacia del Gobierno para bajar la inflación.

Más temprano, durante su exposición de apertura (que duró cerca de dos horas y media), el Jefe de Gabinete había destacado que el de Cambiemos "es uno de los

gobiernos más federales en la historia de nuestro país". En su segundo informe en lo que va del año y el primero en la Cámara baja, el funcionario detalló provincia por provincia las obras realizadas en 41 meses de gestión. Asimismo, recordó que al momento de asumir el Gobierno de Mauricio Macri, "10 provincias no podían pagar sueldos y aguinaldos" y lo atribuyó a "una etapa de gobierno de 12 años de concentración de recursos con una clara intención de disciplinamiento político".

El ministro coordinador destacó que en la actualidad 20 de 24 provincias están en equilibrio fiscal y financiero, y eso se debe, según dijo a que "en estos años años han recibido más fondos automáticos que nunca y participan de la torta de recursos federales como nunca antes en la historia".

Infobae