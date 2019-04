El accidente de Scaloni

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró estar bien tras haber sido atropellado ayer por un automóvil cuando circulaba en bicicleta por la ciudad española de Palma de Mallorca, aunque se mostró molesto por quienes magnificaron las consecuencias del accidente. “Venía en la bici y lo choqué. Me abrí un poquito la cabeza y nada más. Me pusieron puntos y estoy yendo para casa, no pasa nada, estoy bien... pero hay gente muy mala”, dijo en una breve declaración al canal TyC Sports en alusión a quienes señalaron en algunos medios que estaba en “grave estado”.

Scaloni permaneció un par de horas internado en el Hospital Universitario Son Espases, de Mallorca, donde reside su familia y se encontraba “con permiso” por unos días.