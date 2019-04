El “Tomba” cayó frente a Olimpia

Godoy Cruz (3) de Mendoza cayó anoche ante Olimpia (8) de Paraguay, dirigido por el argentino Daniel Garnero, por 2 a 1, y complicó su clasificación en el Grupo C de la Copa Libertadores.

Néstor Camacho (ex Newell's Old Boys), a los 19 y 48 minutos del primer tiempo, marcó los goles de Olimpia. Mientras que el uruguayo Santiago García, en tiempo agregado del segundo periodo, descontó para el equipo mendocino.

El encuentro se jugó en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y fue arbitrado por el brasileño Anderson Daronco, que expulsó en Godoy Cruz a Angel González por doble amonestación a los 37 minutos del complemento.

Hoy a las 19.15, por este mismo grupo, Sporting Cristal (1) de Perú recibirá en Lima a Universidad de Concepción (5), de Chile.