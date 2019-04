Mayor: “Lo que buscamos era el ascenso, pero ya no hay chances”

No se cumplió el objetivo. La meta del ascenso deberá esperar al menos hasta la próxima temporada.

Después de un gran arranque el año pasado, que hizo ilusionar con la vuelta a la Primera B Nacional, Boca Unidos tuvo un 2019 para el olvido y la frutilla del postre fue el domingo, cuando luego de igualar 1 a 1 en San Juan con Desamparados, perdió en la definición con tiros desde el punto del penal y quedó eliminado del torneo Federal A.

“Es una lástima, porque habíamos hecho una primera fase muy buena y muy mala la segunda. Pero si hoy (por el domingo) ganábamos, creo que íbamos a tener ánimo y confianza para lo que se venía por delante”, expresó el técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, a la salida de los vestuarios, tras la derrota contra el Víbora.

Ya sin posibilidades en el certamen, Boca Unidos tendrá que afrontar el compromiso ante Racing, flamante campeón de la Superliga, por los 32avos de final de la Copa Argentina, encuentro que aún no fue programado por la organización del torneo. “Es un compromiso que tiene el club y que tenemos nosotros, y vamos a prepararnos porque es un partido importante”, señaló al respecto Mayor.

El DT del equipo correntino agregó: “Obviamente que lo más importante era esto (por el Federal A); nosotros lo que buscábamos era el ascenso, pero ya no tenemos más chances, así que esperaremos a la Copa Argentina para sacar algunas conclusiones”.

Acerca de su futuro en el club, el técnico expresó: “Ahora hay que esperar, hay que ver el tema de la Copa Argentina, sentarse a hablar, analizar y después tenemos tiempo, vamos a ver cómo sigue esto”.

En cuanto al partido disputado en San Juan, se lamentó porque el equipo no pudo plasmar en la red cuando se mostró superior a su rival. “Fueron dos tiempos totalmente distintos. En el primero fuimos muy superiores, se jugó bien y, en ese momento, teníamos que haber ampliado el marcador”.

“En el segundo tiempo, añadió Mayor, nos llevaron contra nuestra área a base de centros, aunque también tuvimos una de Núñez clarita para definirlo”.

En cuanto a la segunda mitad, donde Boca Unidos pasó de dominador a dominado, Mayor reconoció: “Sé que nos quedamos, que nos metimos atrás, que regulamos un poco, pero tampoco tuvimos la chance de salir rápido, porque nos cortaban la pelota”.