El jueves inicia el pago de becas y pensiones no contributivas

El Ministerio de Desarrollo Social informó que desde el jueves inicia el pago a personas beneficiarias de becas y pensiones no contributivas que dependen del organismo.

Las y los titulares que estén bancarizados podrán acceder al cobro a través de los cajeros del Banco de Corrientes mientras que aquellas personas que aún no están bancarizadas podrán cobrar el beneficio desde este jueves 11 hasta el miércoles 17 inclusive en Tte. Ibañez 1820 de 8 a, 13 en el Centro de Pagos del Banco de Corrientes ubicado frente a la Cancha del Club Huracán.

Se informó también a los beneficiarios de Pensiones no contributivas dependientes de este Ministerio que podrán cobrar el beneficio también en la sucursal del Banco de Corrientes por Tte Ibáñez 1820 del 11 de Abril al 17 en mismo horario de 8 a 13.

Aún no confirmaron la fecha de pago para Líderes Comunitarios.