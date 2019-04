Massa al FMI: Lo único que está repuntando es la deuda, la inflación y el desempleo

Sergio Massa visitó hoy el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde se acercó a la fábrica de helados Los Amores, en medio de la difícil situación que atraviesa el sector Pyme como consecuencia de las altas tarifas, la presión impositiva y la caída del consumo.

En ese contexto, el precandidato a Presidente de Alternativa Federal se refirió a las declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien afirmó hoy en Washington que el programa con la Argentina "está funcionando", por lo que le recomendó a los candidatos presidenciales que luego de las próximas elecciones mantengan las políticas actuales, porque sería "una tontería" dilapidar los esfuerzos realizados, ya que la economía argentina está en un punto en el que va a repuntar. Al respecto, Massa sostuvo: "Lo único que está repuntando es la deuda, la inflación, el cierre de Pymes, el desempleo y los tarifazos".

Y añadió: "Lo que no es una tontería es que cada día mil argentinos se queden sin trabajo. El sufrimiento de la gente no es una tontería. Los tarifazos no son una tontería. La inflación no es una tontería y la desocupación, tampoco”.

En esa línea, el líder del Frente Renovador indicó: “El programa económico no funciona porque el Gobierno eligió un mal camino, asociado al Fondo, y ese camino perjudica a los argentinos. Los argentinos somos soberanos y vamos a elegir un nuevo gobierno en octubre, construir una nueva mayoría y renegociar el acuerdo con el FMI”.