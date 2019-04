Libres: quedó en libertad el “sátiro de la moto”

Un hombre sobre quien pesan dos denuncias por “abuso sexual simple reiterado en varios hechos”, recuperó la libertad en las últimas horas y ahora el juez que entiende en la causa deberá resolver su situación procesal.

Dos testimonios de mujeres víctimas lo comprometen, más las cámaras de seguridad que acreditan que transitó en los lugares cercanos a los hechos.

El juez de Instrucción Nº 1 de Paso de los Libres, doctor Gabriel Alejandro Aldaz, deberá resolver la situación procesal del acusado R. Aubel, a quien dos mujeres lo sindican como el sujeto que las manoseó en la vía pública.

Según los testimonios, Aubel en ambas oportunidades transitaba en moto cuando interceptaba a sus víctimas en la vía pública mientras caminaban, se bajaba de la moto raudamente y las manoseaba en los glúteos.

Las dos mujeres coinciden en la descripción de la moto (110 cc, color plateado) y las características del individuo, “morocho, alto, 30 y pico de años”.

Una de ellas aseguró que el “sátiro” no solamente la agredió sexualmente, sino que hasta le sacó una foto con un celular y luego huyó.

Las cámaras de seguridad registran no los hechos puntualmente denunciados, pero sí las imágenes ubican al depravado en tiempo y lugar cercanos a los episodios.

Los episodios siempre se produjeron a plena luz del día, en un lapso, entre uno y otro, de diez días.

Uno ocurrió en Madariaga al 1100 y el segundo en Belgrano frente a la plaza Yrigoyen.

Con los datos obtenidos, la Policía apresó a Aubel, quien se negó a declarar este en sede judicial. La semana pasada recuperó su libertad al no tener antecedentes y en los próximos días se conocerá su situación procesal.

La causa está caratulada como “abuso sexual simple reiterado en varios hechos”.