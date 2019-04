El Vaticano apela a la "democracia de las flores" para continuar su acercamiento a China

El Vaticano anunciará la semana próxima la participación que tendrá, a través del Pontificio Consejo para la Cultura, en la Expo Beijing 2019 sobre Horticultura, un evento de 162 días en la capital china organizado por el gobierno de Xi Jinping, según confirmaron a Télam fuentes vaticanas.

La confirmación de que por primera vez un jefe de oficina del Vaticano participará en un evento oficial en suelo chino llega luego de que Xi llegara a Italia el mes pasado, para una visita de tres días que no incluyó al Vaticano, pese a que la Santa Sede se había mostrado dispuesta a lo que hubiera sido el primer cara a cara entre Jorge Bergoglio y el líder chino.

Así, la Santa Sede decidió que el cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo para la Cultura, represente al Vaticano en el evento en Beijing, que se inaugurará el 28 de abril y se extenderá hasta el 7 de octubre.

Según las autoridades chinas, la exposición "aspira a impresionar a los 16 millones de visitantes tanto nacionales como extranjeros que se esperan, con una gran variedad de plantas, flores y pabellones atractivos, así como ideas para el desarrollo ecológico".

Ochenta y seis países y 24 organizaciones internacionales participarán de la muestra del sector que, en 2018, registró un récord de 1,4 millones de hectáreas plantadas, según los organizadores.

La iniciativa del Vaticano, ya bautizada en los pasillos de la Santa Sede como la "diplomacia de las flores", continúa una política de acercamientos por fuera de las estructuras diplomáticas tradicionales que iniciaron Xi y el papa Francisco en 2013.

En ese marco, los museos de Beijing y Vaticano firmaron un convenio para una muestra conjunta de piezas que debería lanzarse en 2020, y un artista chino participó en 2016 de la apertura al público de una parte de la villa pontificia de Castel Gandolfo, en lo que se denominó la "diplomacia del arte".

En septiembre de 2018, el Vaticano y China firmaron un acuerdo catalogado como histórico para la designación conjunta de obispos, tras más de 60 años de desencuentros entre Roma y Beijing sobre la gestión de la catolicidad en tierra oriental.

Gracias al acuerdo, los siete obispos que el gigante asiático había nombrado sin luz verde pontificia ya han sido admitidos como propios por el Vaticano, regularizando la situación de todos los obispos chinos en suelo chino.

En marzo, el secretario de Estado vaticano Pietro Parolin le dio un importante apoyo al diálogo iniciado entre la Santa Sede y China al considerar que el acuerdo firmado el año pasado para la designación de obispos "es un punto de partida", para un camino en el que la Iglesia del gigante asiático necesita "unidad, confianza y un nuevo impulso pastoral".

Siguiendo la línea lanzada por el acuerdo de 2018, el secretario de Estado reconoció que "preocupada por las divisiones y conflictos que atraviesa el mundo globalizado, la Santa Sede espera poder colaborar con China para promover la paz, enfrentar los graves problemas ambientales actuales, facilitar el encuentro entre culturas y favorecer la paz aspirando al bien de la humanidad".

"Incluso hoy en día la Iglesia no olvida el sacrificio de tantos de sus hijos en China, pero mirando su ejemplo, se pregunta acerca de maneras más apropiadas de llegar a aquellos que aún no conocen la Buena Nueva y esperan un testimonio superior de los que se reconocen cristianos", planteó luego en un texto divulgado por la revista jesuita La Civilta Cattolica.