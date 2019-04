Señalizaron la estancia donde murió el presidente brasileño perseguido por el Plan Cóndor

Organizaciones de Derechos Humanos y referentes de diversos ámbitos del centro y sur de la provincia de Corrientes descubrieron hoy la señalización de la estancia "La Villa", en Mercedes, donde pasó sus últimos días el presidente brasileño Joao Goulart, perseguido por el Plán Cóndor de las dictaduras de la región.

Las asociaciones Memoria, Verdad y Justicia de Mercedes y Paso de los Libres, con la adhesión de los municipios de esas dos ciudades tanto como de Curuzú Cuatiá, ex presos políticos y referentes de Derechos Humanos de Argentina y Brasil, participaron este sábado de la señalización que se realizó en "La Villa".

La señalización forma parte de la agenda de actividades de las "Jornadas por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina y Brasil".

"Participan el nieto de Goulart, Cristopher Goulart, y Jair Kriskche, un extraordinario y persistente luchador por los derechos humanos del Brasil, muy cercano a la trayectoria política del presidente", informó uno de los organizadores, el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes Pablo Vassel.

Asimismo, integra los paneles Roger Rodríguez, "un prestigioso periodista uruguayo,quien dio el alerta con sus investigaciones y entrevistas, acerca de las circunstancias criminales de la muerte provocadas por los servicios secretos de la dictadura uruguaya", especificó Vassel.



Historia

Al haberse cumplido, el 1 de marzo, 100 años del natalicio De João Goulart se consideró oportuno reconstruir la historia de uno de los presidentes que fue víctima del golpe de estado de 1964 y posteriormente del Operativo Cóndor que asoló a las naciones latinoamericanas desde fines de 1975.

El depuesto presidente buscará exilio en Uruguay y Argentina. Su muerte, o asesinato es materia de investigación a partir del testimonio del ex agente del servicio secreto uruguayo Mario Neira Barreiro, quien manifestó haber participado en la operación “Escorpión” que terminó con la vida del ex presidente João Goulart (1961-1964), a través de la introducción de veneno en la medicación, que vino de Chile, distribuidos en la jefatura de policía de Montevideo. Dijo que en esto intervinieron las fuerzas armadas uruguayas, un agente argentino y el agente americano Frederick Latrash, jefe de la estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Montevideo. Y todo, a pedido del gobierno brasileño, según manifestó el ex agente uruguayo.

¿Por qué toma mayor relevancia para la región? Porque los hechos sucedieron el 6 de diciembre de 1976 en la estancia donde vivía Goulart en Mercedes, Corrientes. Su familia e investigadores sustentan que todo sucedió en el marco de una operación represiva de coordinación internacional entre los mencionados países del Mercosur, en lo que se denominó “Plan Condor”, que incluía la eliminación de ‘Jongo’ (como era conocido), del escenario político latinoamericano. Durante mucho tiempo la causal de muerte de Goulart fue atribuida a un paro cardiorrespiratorio.

En base a esta declaración, el ex fiscal de Uruguayana (Rio Grande do Sul), Ivan Claudio Marx, el 15 de noviembre del 2011 cruzó el puente internacional rumbo a Paso de los Libres y realizó la denuncia ante el Juzgado Federal de Primera Instancia, a cargo de Gladis Mabel Borda, Secretaría Penal de Derechos Humanos, a cargo de Pablo Balzante. El ex funcionario de la justicia brasileña puso en dudas la causa de la muerte del ex mandatario presidencial.

Para conocer el estado de la investigación y profundizar en los hechos, se contó con la presencia de los mencionados especialistas que recorrerán las tres ciudades correntinas, teniendo como punto destacado la señalización por memoria verdad y justica en la estancia donde vivió sus últimos momentos João Goulart.