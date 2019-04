Definen las candidaturas a concejal en Capital

Varias fuerzas políticas del oficialismo ya definieron a los candidatos que esperan integren las listas de concejales de Capital. En el arco opositor resonó la postulación del ex intendente Fabián Ríos. Esta medianoche se conocerán los nombres de quienes aspirarán a ocupar una banca en el cuerpo deliberativo.

Este 2 de junio habrá nueve bancas en juego en Capital. Finalizan mandato seis integrantes del oficialismo y tres de la oposición. Para sumar potencia electoral, Encuentro por Corrientes (ECO) había trazado como estrategia no habilitar colectoras en la ciudad como a nivel provincial. De esta manera, con el apoyo del gobernador Gustavo Valdés, buscarán cosechar las mayores adhesiones posibles para sostener números favorables a la gestión de Eduardo Tassano.

Ayer, varias de las fuerzas que integran ECO, ya definieron candidatos a edil, según confirmaron a El Litoral. Uno de ellos fue el Partido Popular (PP) que proclamó a Melisa Mecca y a Santiago Faisal. Ella es prosecretaria del Concejo Deliberante; él es el director del Centro Unificado de Frontera. El militar, anteriormente, fue titular del área de Recursos Naturales de la Provincia.

El Comité Capital de Encuentro Liberal designó como postulantes a conformar la lista de concejales de ECO, a Maximiliano Martins de Vargas y a Sofía Vallejos. Ambos pertenecen a la Juventud de ELI. Ella tiene 33 y él 30. Se trató de un reconocimiento del partido de los jóvenes dirigentes.

Por su parte, el miércoles, el Comité Departamental del Partido Autonomista (PA) propuso a Griselda Díaz Colodrero, Catalina Jiménez y Carlos Prieto como candidatos a ediles. Un nuevo socio de ECO, el Partido Liberal (PL) proclamó a Julián Miranda Gallino, quien aspira a renovar su banca.

Por otra parte, anoche el radicalismo aún no oficializaba los nombres de sus candidatos pero sonaba fuerte la renovación de mandato de Alfredo Vallejos, quien recientemente fue nombrado presidente del Foro de Concejales de la UCR, y del propio presidente del cuerpo deliberativo Norberto Ast.

Otro de los sellos que esperaba mantener una banca era la Coalición Cívica- ARI, ya que Fabián Nieves concluye mandato. Otro de los que finaliza su período es Nelson Lovera, de Ciudadanos Comprometidos (Cico) ya que este ingresó por corrimiento de lista, al asumir a la viceintendencia Emilio Lanari. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de un nuevo corrimiento que podría beneficiar al conductor.

Por el arco opositor, sorprendió la postulación del ex intendente Fabián Ríos, quien se presentará como candidato a concejal por el Frente para la Victoria. El ex jefe comunal manifestó su necesidad de continuar trabajando por la ciudad.

Otro de los primeros en anunciar candidatos a ediles por Juntos Podemos fue Alejandro Karlen, quien mencionó al peronista Mario Payes por Crecer con Todos y a Marcelo Romano de Es Posible.

Por otra parte, El Litoral consultó a referentes de los otros espacios que inscribieron alianzas a nivel provincial y jurisdiccional. Estos manifestaron que aún continuaban definiendo los nombres de los candidatos a ocupar una banca en Capital. Así, continuaban deliberando en Alternativa Federal Correntina, Avancemos y Unidad Correntina.