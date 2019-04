Detienen en Madrid a un general chavista disidente por narco

La Policía Nacional detuvo este viernes en Madrid a Hugo Carvajal, general chavista que a finales de febrero rompió con el régimen de Nicolás Maduro y llamó a la rebelión. Fue una figura de primera línea de las Fuerzas Armadas, jefe de la contrainteligencia militar durante ocho años y diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Carvajal es reclamado por Estados Unidos con la acusación de mantener vínculos con redes de narcotráfico.

La detención se produjo a las 15.30 en el domicilio de su hijo en la capital española al estar en vigor una solicitud de extradición de Washington, según informaron fuentes de las Fuerzas de Seguridad. Carvajal estaba en el punto de mira de EE. UU. por narcotráfico desde hace años, y en 2017, cuando era diputado en la Asamblea Nacional, pidió al Departamento del Tesoro que retirase su nombre de la lista negra de dirigentes chavistas sancionados por relaciones con el narcotráfico. La vía de las sanciones individuales a la cúpula del régimen ha sido en los últimos años el principal mecanismo de presión ejercido por la Administración de Donald Trump. Este sábado, Carvajal pasará a disposición de la Audiencia Nacional, encargada de estudiar las peticiones de extradición. El caso ha recaído en el juez Alejandro Abascal, magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6, informa Fernando J. Pérez.

El giro político del militar, que ya se había distanciado progresivamente del oficialismo, supuso un precedente significativo al tratarse de un alto cargo. Ocurrió en vísperas del pasado 23 de febrero, cuando la oposición a Maduro trató de introducir cargamentos con material médico y suplementos nutricionales a través de las fronteras de Colombia y Brasil. El intento fracasó, sin embargo, coincidiendo con esa operación se produjeron centenares de deserciones. La de Carvajal, que reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, fue la que más expectativas generó por un posible efecto dominó en las tropas, que finalmente no se dio. El ahora detenido llamó abiertamente a la rebelión. “Depende de ustedes, hermanos de armas, la forma en que todo esto termine”, afirmó en un video difundido en las redes sociales.

“Como responsable de vigilar el estamento militar de Venezuela por más de 10 años siento el deber de ser claro con mi fuerza armada, esa que tanto me esforcé en protegerla de todo tipo de amenazas, desviaciones, injerencias. El día de hoy, técnicamente no tenemos capacidad de enfrentar a ningún enemigo. El que diga lo contrario miente”, continuó el ex general en referencia a la retórica belicista de Maduro, que desde que Guaidó lanzara su desafío se parapeta en las fuerzas militares y en la milicia, y a las precarias condiciones de las fuerzas armadas.

Ese día se puso a las órdenes de Guaidó. “Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres y escuchar la voluntad del pueblo”.