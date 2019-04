Maipú: iniciarán arreglo del puente sobre el arroyo Pirayuí

A tres meses de la restricción del tránsito pesado en esa zona, la Comuna alista las reparaciones en el puente de avenida Maipú, que pasa por encima del arroyo Pirayuí. Allí, en la zona de acceso al predio de Santa Catalina, deberá hacer un relleno y posterior compactación para luego poder reasfaltar.

Consultado sobre esta cuestión, el secretario de Infraestructura, Nicolás Diez, dijo a El Litoral que “la obra se está licitando porque la va a hacer una empresa”; y agregó: “Los trabajos van a comenzar después de Semana Santa”. Es decir, dentro de 10 o 15 días iniciarían las tareas para reacondicionar el puente y poder normalizar la circulación vehicular.

Una vez que comience la obra, estipulan un plazo de aproximadamente 30 días de trabajo, lo que equivaldría a unos 45 días corridos.

Más allá de esto, desde la Comuna expresaron la intención de que los trabajos se aceleren lo más posible para evitar mayores complicaciones viales en ese sector, donde desde enero no pueden pasar camiones ni colectivos de larga distancia.

El sector que presenta mayores riesgos es la mano que va hacia la Ruta 12, donde se produjo el hundimiento. Más allá de esto, “el entubado del arroyo Pirayuí y las columnas se encuentran en buen estado, esa parte no corre riesgo alguno”, aseguró Nicolás Diez al ser consultado por este matutino.

La estructura del puente comenzó a tener problemas debido a la erosión causada por el incremento del nivel del arroyo Pirayuí, pero no corre riesgo de derrumbe, según señalaron. Las medidas restrictivas son, más que nada, preventivas en el caso de los vehículos pesados.

Los camiones que circulan por la zona deben desviar, salir de Maipú y circular por recorridos alternativos, para lo cual se mejoró el estado de varias calles aledañas para facilitar el paso.

Los colectivos de larga distancia que se dirigen hacia la terminal de ómnibus, deben transitar por la avenida Cazadores Correntinos y luego retomar Maipú, lo que genera algunos contratiempos pero garantiza la seguridad de los pasajeros y de los conductores que transitan por ese sector de la Capital.