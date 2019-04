Negociaciones de última hora para la inscripción de candidatos de cara al 2-J

Los dirigentes fueron citados para estampar su firma en la documentación que los habilita a ser candidatos legislativos de alguno de los seis frentes en disputa para el 2 de junio. Varias de las alianzas convocó a los futuros postulantes antes del mediodía, pero lo cierto es que la definición se estirará hasta horas antes del cierre.

Hasta la medianoche tienen tiempo las alianzas para presentar sus listas de candidatos en la Secretaría del Juzgado Civil y Comercial 3, con competencia electoral, que funciona en el primer piso de la torre judicial de San Juan esquina 9 de Julio.

Ayer, en tanto, el PRO, el Partido Autonomista, el Partido Popular y otras fuerzas definieron sus candidatos. Se debe recordar además que serán 53 las comunas donde se elegirán concejales, defensor de los vecinos y convencionales para reformar la Carta Orgánica.

El PA

La Convención del Partido Autonomista eligió hoy a sus candidatos legislativos para los comicios del 2 de junio, en los que formará parte de la alianza Encuentro por Corrientes.

Los candidatos a diputados, sin orden de prelación: Luis Panunzio, de Bella vista; Cristina Figueredo, de Capital; Gustavo Vallejos, de Paso de los Libres; Nino Peluffo, de Empedrado; Silvia Galarza, de Ituzaingó, y José Romero Brisco, de Capital.

En tanto que los postulantes a senadores son: Mingo Ruiz Díaz Durruti, de Curuzú Cuatía; Raquel Gómez, de Empedrado y Diana Casco, de Capital.

Los dirigentes ungidos por la Convención representarán al autonomismo dentro de la lista de candidatos de la alianza ECO, aunque por el momento se desconoce el lugar que ocuparán.

El autonomismo pone a disposición de los correntinos sus mejores dirigentes para lograr el ansiado desarrollo provincial y sin olvidar que “Corrientes Somos Todos”.

El PP

También el Partido Popular reunió ayer a su Convención para determinar quiénes serán los candidatos en el marco de la alianza Encuentro por Corrientes.

En la categoría diputados, los canarios eligieron a cuatro candidatos con un orden determinado: Javier Saez, (el actual diputado fue el legislador oficialista que más proyectos presentó durante 2018); José Vassel, de Goya; Dolores Cenoz y Carla Vallone.



El PRO

El PRO Corrientes aprobó proponer cuatro nombres para diputados y senadores a consideración de la alianza Encuentro por Corrientes: Luis Bravo, Ingrid Jetter; Lorena Lazaroff y Augusto “Tete” Costaguta.

En la alianza gobernante todo indica que Pedro Cassani encabezaría la grilla de diputados, aunque debe ser electo por la Convención de su partido. Ese paso sería sólo un trámite para quien conduce la Cámara baja desde 2010.

El segundo candidato sería un radical, para ese lugar suenan varios nombres, entre ellos, el del ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez, y el presidente del Concejo capitalino, Norberto Ast.

El tercer lugar sería para una dama radical y el cuarto estaría reservado para el Partido Popular, cuyo candidato será el actual diputado Javier Sáez.

El quinto espacio sería para un socio de Proyecto Corrientes y el sexto para una dama de Encuentro Liberal, es decir, María del Carmen Perez Duarte.

Los dos lugares siguientes serían reservados para los radicales y el resto se debate con los otros socios.

La alianza gobernante logró sumar 25 sellos e incorporó al Partido Liberal y al Partido Autonomista.

El Partido Nuevo podría estar en una encrucijada si el lugar que cede la alianza corresponde a una dama, pues los naranjas ungieron al yerno de Raúl Rolando Romero, Mario Branz, como candidato.

En el Senado, la cuestión parece más sencilla, ya que de los cinco lugares disponibles tres serían para radicales, entre los que suena el ex ministro Enrique Vaz Torres. Tal vez la cuarta o quinta banca sea para un dirigente de ELI.

Los otros candidatos ya definidos corresponden al frente Juntos Podemos, cuya grilla de diputados será encabezada por Angel Rodríguez. Por el sello que lidera el rector de la Universidad de la Cuenca del Plata, irá en Corrientes como candidato a concejal Mario Payes. El parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen, de la línea interna del peronismo Primero Mi Provincia, será candidato a senador en dicha conformación. Allí también se suma Carlos Rubín, quien sería postulante a concejal en Curuzú Cuatiá.

El ex senador nacional, Eugenio “Nito” Artaza, encebezará la grilla a la Cámara alta de “Avancemos”, alianza que conformó junto con Libres del Sur y el partido Nuestra Causa, de Elvira Miranda.

En cuanto al Frente para la Victoria, su suerte se definirá hoy, pero está claro que no podrá utilizar el sello del Partido Justicialista como lo pretendió.

La Justicia deberá decidir si el partido Encuentro por la Democracia y la Equidad está en condiciones de participar en los comicios. Si el fallo es adverso, la alianza dejará de existir.

De todos modos, los candidatos están definidos. Fabián Ríos será candidato a senador y Martín Barrionuevo encabezará la grilla de diputados.

Todo indica que también iría por la reelección César Acevedo, actual diputado.