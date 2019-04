Portazos de última hora, un nuevo partido y 8 opciones, con el PJ incluido, para el 2-J

Los correntinos tendrán ocho opciones para elegir diputados y senadores el 2 de junio. Al menos hasta el lunes, ya que seis frentes y dos partidos inscribieron auyer candidatos legislativos (ver más en páginas 4 y 5).

Una de las sorpresas de la noche fue la ausencia del Partido Nuevo en la grilla de Encuentro por Corrientes. El nuevismo había firmado alianza con el oficialismo provincial.

El lugar que le ofrecieron a los naranjas fue el 12° debido a los 5.706 votos que el partido aportó en 2017 al binomio Valdés-Canteros.

Pero no habría caído bien en las huestes oficialistas que el nuevismo ungiera a Mario Branz, yerno de Raúl Rolando Romero Feris, y no a Oscar García.

También llamó la atención la inclusión, en el séptimo lugar de la nómina de diputados, del ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez. Si bien se especuló con su candidatura, hubo radicales que la habían desestimado.

Otra de las sorpresas fue el portazo que pegó el ex intendente de Goya, Gerardo Bassi, en el Frente para la Victoria. El presidente del peronismo correntino pretendía encabezar alguna de las grillas, pero sus “compañeros” pusieron condiciones y “El Profe” decidió irse.

Primero intentó acercarse a los intendentes peronistas nucleados en el frente “Unidad Correntina”, pero sus pretensiones no fueron escuchadas. Entonces, recayó en la alianza “Avancemos”, que conforman Eugenio “Nito” Artaza y Gabriel Romero, de Libres del Sur.

El espacio reúne a ex legisladores radicales y, ahora, con Bassi como primer candidato a senador, tiene su pata peronista.

En la torre del Poder Judicial,en 9 de Julio esquina San Juan, antes de la medianoche, se pudo observar y escuchar a José “Tata” Sananez vociferando en una ríspida conversación telefónica: “Pero Gerardo (Bassi) yo no tengo nada que ver. Hablá con Martín (Ascúa)”.

La tercera sorpresa de la noche la protagonizó Rogelio Benítez, quien presentó candidatos a diputados, senadores y concejales de Capital, por el Partido Justicialista. Todo con un amparo en mano. La cuestión será analizada desde mañana.

Otra de las novedades fue la presentación en sociedad del partido “Ciudadanos a Gobernar”, que inscribió candidatos a diputados, senadores y concejales de Capital.

El nuevo partido es representado por Eduardo Achitte, un reconocido médico de la zona, que ahora será candidato a diputado. El espacio, además, lo integran Daniel Vedoya, como cabeza de lista de senadores y Emilio Osnaghi, primer candidato a concejal.

Fue tal el caos en la presentación de las listas de candidatos que hubo apoderados que olvidaron en el juzgado documentos de identidad de sus candidatos; algunos perdieron sellos y otros improvisaron manuscritos para sumar adhesiones.