Se organizará un Regional del NEA en primera división

Con la presencia del secretario de la Federación Correntina, Luis Horacio Yaya, se reunió recientemente en la ciudad de Buenos Aires el Consejo Directivo de la Federación de Voleibol Argentino (FeVA), que resolvió aspectos organizativos de las competencias a realizarse durante el resto del año.

Entre las decisiones adoptadas, se definió organizar un torneo regional de primera división del que participarán representativos de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, así como de la región Norte de Santa Fe.

Entre las distintas actividades organizadas por la Federación Correntina, que ya se realizaron, se destaca la primera concentración de la preselección provincial de la categoría sub 15, en la rama femenina y masculina, llevada a cabo el 9 de marzo en la ciudad de Mercedes. El sábado 16 de dicho mes fue el turno de la preselección correntina de la categoría sub 17, femenina y masculina, en la localidad de Santa Lucía.

En lo que respecta a la competencia, el pasado sábado 23 de marzo se disputó en Mercedes la primera fecha del Torneo Provincial Federado de la categoría sub 15, masculino y femenino. La oportunidad sirvió para que los chicos seleccionados para la preselección pudieran realizar el domingo 24 la primera concentración.

El sábado 6 de abril se disputó en la ciudad Capital la segunda fecha del Torneo Provincial sub 15, masculino y femenino, utilizando el mismo sistema de Gran Prix para la competición. Como en la primera fecha, los jugadores seleccionados aprovecharon la oportunidad para realizar al día siguiente la segunda concentración con el preseleccionado provincial.

Cabe recordar que ayer se llevó a cabo en la ciudad de Paso de los Libres la primera fecha del torneo Provincial Federado en la categoría Sub 17, en la rama masculina y femenino, del que estaremos dando cuenta en las próximas ediciones. En tanto que hoy se hará la primera concentración de la preselección provincial.