Macri: "Esperamos que a partir de marzo avancemos hasta erradicar la inflación"

Mauricio Macri anticipó que habrá "un pico de inflación" en marzo a la espera de la difusión del INDEC del índice oficial de ese mes, que se prevé que sea de al menos 4%. "Esperamos que a partir de ese mes avancemos hasta erradicarla y podamos entrar al grupo que integran la mayoría de los países, que tienen inflación de un dígito", afirmó el Presidente.

El jefe de Estado reiteró que combatir el aumento del costo de vida es "más difícil" de lo que esperaba y lo vinculó a "comportamientos culturales". "Hay cosas que cuestan más, como salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6% sin contar las hiper. No es tan fácil como lo preveíamos", dijo.

Macri habló de la reducción del déficit fiscal como la principal estrategia para combatirla. "Empezamos por hacer lo que corresponde, lo que hace cada uno en su casa, que es no vivir de prestado, no gastar más que lo que se tiene", explicó. "Estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la Nación, tienen que estar equilibrados. De ahí empezamos a construir un país en el que no haya más inflación", dijo.

En este contexto dijo que espera que el pico que habrá en marzo sea un techo a partir del cual se avance "paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría que tiene una inflación de un dígito". El mandatario hizo estas declaraciones al participar de la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa Accenture en Parque Patricios, un día antes de que el INDEC anuncie el índice de marzo, que se prevé que sea de al menos 4%.

TN