El correntino Obando se refirió a su debut en Boca y a su posición en la cancha

En la previa del cruce ante Estudiantes (RC) por los 32avos. de final de la Copa Argentina, el correntino Agustín Obando habló de sus primeros pasos en Boca y reconoció que en la posición de mediocampista también se siente "cómodo".

“En inferiores y en Reserva jugué de extremo. Ahora el profe me pone de volante, donde también me siento muy cómodo. Soy rápido y zurdo. Es difícil mantener la tranquilidad, mi familia me ayuda a mantener los pies sobre la tierra”, declaró Obando en rueda de prensa.

Y sobre su rendimiento en cancha, el juvenil, que en Reserva jugaba como extremo, agregó: “Las indicaciones del profe son que ayude a los defensores y que adelante esté tranquilo. Ahora hay que tratar de seguir aportando al grupo y cuando me toque hacerlo de la mejor manera. Mis compañeros me apoyaron y me brindaron la confianza para poder jugar".