Defensa y juego en equipo, las claves de Henriquez para pelear arriba

El dominicano - estadounidense, Adonys Henriquez, figura en la vuelta a la victoria de Regatas Corrientes sobre Bahía (74-56), destacó que la clave para que el equipo del parque Mitre pueda pelear arriba pasa por defender duro y jugar en equipo.

“Estamos teniendo un mejor ritmo, jugamos más como un equipo, y en la segunda mitad pasamos la pelota, además algunos jugadores tuvieron una buena noche, y todo el mundo jugó duro”, señaló el alero de 24 años.

Adonys agregó: “Entrenamos todos los días, y si no estamos metiendo la pelota, tenemos que ponernos duros en defensa para ganar en esta Liga”.

Con 15 puntos en 18 minutos, ingresando desde el banco, Henriquez fue la figura del último juego del equipo dirigido por Lucas Victoriano, siendo su aporte fundamental y decisivo para que el “remero” pueda quedarse con el triunfo.

Acerca de su presente deportivo, el oriundo de Orlando, Florida, dijo que “el coach tiene mucha confianza, me dice que tire la pelota cuando estoy abierto, y yo sé que este es un equipo que tiene muchos jugadores que pueden anotar; a veces uno tiene una noche buena, y a veces le toca a otro”.

“El entrenador comprende que soy un jugador que sabe jugar, que sabe tirar, y a veces me deja jugar mi juego”, agregó Adonys.

Para finalizar, y con relación al tramo final de la fase regular de la Liga Nacional, camino a los playoffs, Henriquez manifestó: “Yo creo que vamos a terminar bien, tenemos ocho juegos más, y debemos ponernos fuertes, ver videos y jugar como un equipo, para apuntar a los primeros puestos”.