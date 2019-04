El Gobierno no incluirá cambios en el programa con el FMI esta semana

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo en Washington que el paquete de medidas para contener la inflación que presentará esta semana el presidente Mauricio Macri no incluirá anuncios sobre reformas del programa con el Fondo Monetario Internacional, una versión que circulaba en Buenos Aires.

Destacan, sin embargo, que con el FMI hay un diálogo permanente sobre el plan económico.

“El anuncio del Presidente no incluye anuncios respecto del Fondo. Es un paquete de medidas que acordamos con todos los socios de Cambiemos”, dijo Frigerio al término de un panel en el marco de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial que culminó ayer en Washington.

Cuando se le consultó si hay discusiones para hacer modificaciones sobre el programa, Frigerio señaló que “nosotros siempre charlamos con el Fondo para ver qué instrumentos adicionales podemos tener para transitar mejor este camino difícil, pero no está previsto que el Presidente anuncie algo más allá de este paquete de medidas que hemos trabajado estos últimos días”, señaló.

En Buenos Aires circuló estos días que los funcionarios del Gobierno estaban en Washington intentando negociar algún tipo de flexibilización del programa, que incluye déficit fiscal cero para este año, ante la perspectiva de una inflación que no cede y cuando las encuestas comienzan a poner ciertas sombras sobre la posible reelección de Macri.

Al terminar el panel sobre infraestructura en el que había participado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se refirió a las posibles negociaciones para modificar el acuerdo o un posible cambio en las bandas de flotación cambiaria, dijo “no” a ambas preguntas.