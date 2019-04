Artaza y Bassi reafirmaron la unidad de la alianza Avancemos

Los candidatos a senador y a diputado provincial, Eugenio "Nito" Artaza y Gerardo Bassi dialogaron este martes con ellitoral.com.ar y reafirmaron la unidad de la alianza Avancemos, frente que incluye radicales, peronistas y socialistas. Los dirigentes dieron su punto de vista de cara a las elecciones provinciales del 2 de junio y reflexionaron sobre la oportunidad que significó la no realización de internas en el Partido Justicialista (PJ).

“Tratamos de hacer una alternativa más fuerte y que el electorado pueda volcar esa decisión en esta propuesta más amplia", sostuvo Artaza, quien afirmó que "podemos ver las adhesiones permanentes que tenemos desde los distintos espacios políticos, porque creo que somos una opción que propone, lisa y llanamente, que después del 3 de junio nos pongamos a trabajar por una alternativa en Corrientes”.

En cuanto a sus propuestas, Artaza entiende que "hay que fortalecer a los centros de formación docente y creemos que Corrientes tiene que tener el plan de empleo joven, para que la provincia deje de ser una expulsora de familias". "Creemos en trabajar en promociones industriales. La forestación tiene que ser el centro de la economía pero cuidando el medio ambiente", resaltó el oriundo de Bella Vista.

Por otra parte, el ex legislador ratificó su idea de "la ampliación del conocimiento para Corrientes". "Como senador he presentado más de 300 proyectos y creemos con Gerardo (Bassi), que el centro y sur de la provincia necesita una nueva Universidad Nacional a parte de nuestra querida UNNE (Universidad Nacional del Nordeste), con una propuesta académica diferente", argumentó.

REALIDAD DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

El ex intendente de Goya y actual candidato a diputado provincial por la alianza Avancemos, Gerardo Bassi se refirió a la realidad del Partido Justicialista y explicó que "en el Consejo del PJ se había convenido la posibilidad de que no haya internas, se intentó una lista única y no se pudo”.

Bassi había pegado el portazo en la presentación de listas de candidatos el Frente para la Victoria. El presidente del peronismo correntino pretendía encabezar alguna de las grillas, pero sus “compañeros” pusieron condiciones y “El Profe” decidió irse. “La única verdad es la realidad, así que hemos decidido armar una alianza amplia con Nito, con quien veníamos trabajando desde la elección anterior", se resignó.