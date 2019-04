El Gobernador se reunió con Macri para avanzar con el Plan Costero de Capital

El presidente Mauricio Macri encabezó la reunión de trabajo para evaluar los avances del Plan Costero de la ciudad de Corrientes. Del encuentro participaron el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano.

El cónclave se desarrolló durante el mediodía de ayer en Casa Rosada. El mandatario nacional evaluó los avances del proyecto, al cual dieron marcha el año pasado. El Plan Urbano Costero de la ciudad de Corrientes es una iniciativa que tiene como objetivo la puesta en valor de la zona costera de la capital de Corrientes y donde Nación posó su interés.

“Junto a Mauricio Macri y todo el equipo del Gobierno nacional seguimos avanzando con el Plan de Desarrollo Costero de Capital, una obra que modernizará la ciudad y revalorizará los espacios públicos de la costanera y generará nuevos puntos recreativos, turísticos y culturales”, manifestó el Gobernador a través de su cuenta en una red social.

“El Plan Urbano Costero de la ciudad de Corrientes, un desarrollo urbanístico que va a ser un orgullo para todos los correntinos y un emblema del trabajo que estamos llevando adelante para poner de pie al Norte”, dijo, por su parte, el titular del Plan Belgrano a nivel nacional, el correntino Carlos Vignolo.

Denominado “Aguas Brillantes”, en el proyecto intervinieron la Municipalidad de Corrientes, el Gobierno provincial y Nación. Consiste en una planificación, gestión y puesta en valor de la zona aledaña al río Paraná, desde el parque Mitre al Norte, hasta la costanera Sur. Contempla un total de 111 hectáreas, donde se desarrollarán áreas recreativas, gastronómicas, culturales y deportivas, según informaron oficialmente.

La obra consistirá en la ampliación del puerto de la ciudad, extensión de la costanera y recuperación para parques y paseos de más del 60 por ciento de los predios pertenecientes al área de Vías Navegables, el ex regimiento de Infantería Nº 9, y la Unidad Penal Nº 1 del Servicio Penitenciario, la cual tiene más de 100 años de antigüedad.

Del total del área de intervención, unas 111 hectáreas, 53 se destinarán a espacios públicos; 45 a espacios verdes; 17 a aprovechamientos urbanísticos privados, donde se construirán 593.390 metros cuadrados, según se informó.

Vale recordar que el año pasado el Concejo Deliberante habilitó cambios en el Código de Edificación, motivo por el cual se podrá avanzar con el proyecto. Por otra parte, el Gobierno provincial convocó a un concurso de proyectos, del cual resultó ganador un estudio de arquitectos integrado por Marcelo Mayer, Fabio De Marco y Roberto Converti.

El proyecto ganador del concurso de ideas, el cual no es vinculante, plantea la creación de un espacio verde de importantes dimensiones en la zona del ex Regimiento, además de torres residenciales, hoteles y comercios. También, un paseo ribereño, miradores y un puente peatonal sobre el arroyo del parque Mitre.