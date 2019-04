Hospital Escuela: tras un movido fin de semana alistan guardias para el feriado

El Hospital Escuela “General San Martín” continúa trabajando al límite de su capacidad, entre un elevado número de pacientes accidentados y la limitación de las camas disponibles a causa del avance de obras. En este contexto, de manera preventiva alistan un sistema de guardias de cara a los feriados por Semana Santa.

En primer lugar, en lo que respecta al funcionamiento del nosocomio durante este fin de semana, el director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, expresó a El Litoral: “Estuvo bastante movido. Tuvimos muchos ingresos por accidentes de tránsito, en total 33, de los cuales 31 fueron ocasionados por motos. Después recibimos siete pacientes con lesiones provocadas por terceros”.

Desde hace varios meses el hospital trabaja al 100% sobre todo durante los fines de semana largo, cuando por lo general la demanda asistencial se eleva. De hecho en marzo tuvieron que realizar derivaciones a otros nosocomios.

En este sentido, al ser consultado por el feriado de Semana Santa, González Nadal señaló: “Todos los feriados se establece un dispositivo por el cual quedan cuatro médicos de guardia activa en emergencia, tres emergentólogos y un traumatólogo. Además, tenemos el apoyo de clínica médica y la terapia. En total tendremos alrededor de 12 o 13 médicos activos cada día pese al feriado”.

Seguridad

En medio de la elevada demanda asistencial, durante el fin de semana se rompió la puerta de acceso a la emergencia, luego de un forcejeo entre una persona detenida y un policía.

“Entró un policía junto con un detenido que se resistía y en medio de ese forcejeo se rompió, prácticamente se arrancó la puerta de acceso. Todavía nos resta mirar cámaras para ver cómo sucedió, pero no hubo mayores problemas”, señaló el director del Hospital Escuela. Además, precisó que comenzaron las revisiones junto con los arreglos menores.

No obstante, lo cierto es que dicho incidente vuelve a revelar la importancia de que permanezcan activos los diversos mecanismos de seguridad hospitalaria. “En nuestro hospital funciona bien. En esta oportunidad no pasó a mayores, porque tenemos un servicio de policías hospitalaria que funciona muy bien. Antes asignaban efectivos de cualquier área, pero ahora están entrenados y hacen trabajos sólo en contextos sanitarios por lo que conocen el movimiento”, detalló el doctor Salvador González Nadal.

Por otro lado, consultado por las cámaras de vigilancia que se instalaron, González Nadal señaló: “Tenemos alrededor de 16 cámaras, y estamos por elevar su distribución a 32. Se van a ir instalando de ocho en ocho”.

Para cerrar, mientras el centro de salud continúa trabajando con el 100% de su capacidad se preparan para el fin de semana extralargo (por Semana Santa) con guardias activas. En tanto que en lo que respecta a la seguridad hospitalaria, alistan la incorporación de nuevas cámaras y el arreglo de la puerta que se dañó tras el incidente.