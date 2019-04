Pese a los últimos índices, Macri reafirmó que derrotarán a la inflación

Macri sostuvo que se están tomando una serie de medidas "hasta que las de fondo empiecen a funcionar".

El jefe de Estado, en diálogo con un matrimonio de vecinos del barrio porteño de Colegiales, a quienes visitó esta mañana antes de la reunión del gabinete nacional, prometió que "la batalla (contra la inflación) la vamos a ganar" y "eso nos va a dar fuerzas para seguir dando batallas todos los días".

"Lo vivimos desde acá, de casa, es muy difícil, nosotros seguimos apoyando todo tu trabajo, pero hay que admitir que se hace muy difícil llegar a lo básico, al alquiler, a pagar las facturas de todo lo que viene, el súper que es una locura, entonces el día a día se convirtió en algo difícil con todo lo que hay que pasar en esta etapa en que sube todo, alquliamos, suben las expensas", le dijo la señora a Macri, en el inicio de la visita a su casa, según se observa en un video del encuentro difundido a través de la web de la Casa Rosada.

El Presidente asintió sobre lo que le dijo la mujer y le contestó que "la batalla es contra la inflación, es lo más importante, lo que más daño nos hace es la inflación, y se la vamos a ganar porque hemos hecho todo", y, en ese sentido, ejemplificó con países como "Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, que con el tiempo la derrotaron".

"Si a ellos les fue bien -enfatizó-, y nosotros hicimos lo mismo, por qué no nos va a ir bien; nosotros no hicimos ningún pase mágico ni ningún atajo, hemos hecho lo que hay que hacer para derrotarla, pero el corto plazo está duro".

En ese momento, Macri le pidió al matrimonio que lo dejaran "dar desde acá -desde el departamento del matrimonio- un mensaje a los argentinos y tienen que con que las medidas que hemos tomado para generar una alivio, para darle herramientas nuevas para el corto plazo mientras las de fondo funcionan".

La señora le respondió que "eso es importantísimo, porque realmente la gente está muy complicada".

"Sí, sí", le contestó Macri, y agregó: "Necesitamos un alivio todos y las que tomé son un montón de medidas que ayudan a recorrer los próximos meses mientras las medidas de fondo empiezan a funcionar, esa es la idea".

Seguidamente, el jefe del Estado expresó que "son un conjunto (las medidas), son un alivio, el tema de fondo es derrotarla definitivamente y estoy convencido más que nunca que la batalla la vamos a ganar, la vamos a derrotar y eso nos va a dar fuerzas para seguir con más batallas, porque tenemos que dar batallas todos los días y las vamos a ganar todas, trabajando juntos con seriedad y con honestidad".

"Eso lo vamos a resolver, vamos a aplanar las tarifas de gas y vamos a hacerla pareja, y conseguimos que las compañías de celulares por cinco meses no aumenten las líneas prepagas", precisó.

Asimismo, le contó a los vecinos de Colegiales que empresas líderes de alimentos van a agregarle una canasta básica de 60 alimentos prioritarios", en productos como "arroz, fideos, aceite, harina", en los que "por seis meses no a aumentar los precios".

Ante la pregunta de la mujer de cómo harán el seguimiento de precios, Macri le manifestó que "se va a impulsar un decreto para avanzar con lealtad comercial y darle más impulso a defensa de la competencia y a defensa del consumidor para ir contra todos los vivos que abusan".

El Presidente también anunció que "se hará un nuevo (plan hipotecario) Procrear", y recordó que "había andado bien el tema de los créditos hipotecarios, hasta que nos agarró la tormenta y cayeron un poco, pero ahora vamos a volver; cuando baje la inflación, el crédito hipotecario va a volver a funcionar".