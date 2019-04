Tassano inauguró el nuevo Centro de Control Bromatológico municipal

El intendente Eduardo Tassano inauguró un nuevo Centro de Control Bromatológico municipal, lo que significará mejores condiciones para los agentes municipales que efectúan controles bromatológicos y, en consecuencia, un mayor cuidado de la salud de los vecinos, que consumen los alimentos que adquieren en las góndolas de los supermercados o bien en las carnicerías. Este nuevo galpón para fiscalización de alimentos está ubicado en ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1028,6.

“Estamos muy contentos porque este era un gran anhelo. En el galpón que teníamos el ingreso era inadecuado, había muchas quejas de los transportistas, y acá, con este trabajo en conjunto con nuestro equipo del municipio, de Bromatología y de Higiene Urbana, más la ACOR, se pudo llegar a este lugar y se lo funcionalizó”, valoró inicialmente Tassano, tras el corte de cintas.

“Es un lugar muy cómodo para una tarea que es vital, que es el control de todos los alimentos que ingresan a la ciudad; así que esto tiene que ver con la salud, con la sanidad, con la no contaminación y es muy importante. Son cuestiones de fondo que hacen al funcionamiento y a los cuidados verdaderos de una ciudad y significa la protección de la salud de nuestros vecinos”, recalcó al respecto.

Luego de recorrer el lugar y tomar contacto con los trabajadores del área, el intendente ponderó diversos aspectos positivos de la mudanza a este nuevo edificio. “Esto genera amigabilidad con el transporte y un acercamiento con los vecinos, porque los estamos cuidando. Como médico, sé que hay muchos procesos que son invisibles y que no tienen valor electoral, pero sí un valor profundo en cuanto a las condiciones que un municipio debe brindarle a la ciudadanía, entonces esto me pone muy contento”, manifestó.



FISCALIZACIÓN DE ALIMENTOS

“Este es un galpón de control de los alimentos que ingresan a la ciudad. Por lo general, el 80 por ciento de lo que ingresa es de origen muy distante, como ser Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, por ejemplo; y esta distancia hace que pueda haber problemas en la manipulación de los alimentos, accidentes o hechos fortuitos que hagan que éstos no lleguen en las condiciones óptimas a los ciudadanos de Corrientes”, explicó el director de Abastecimiento y Transporte Alimentario de la Municipalidad, Diego Calvano.

“Entonces, la función de este Centro Bromatológico es fiscalizar y controlar que estos alimentos sean aptos para el consumo humano. Es un trabajo que se realiza junto con la ACOR y con la Subsecretaría de Higiene (Urbana y Uso del Espacio Público) de la Municipalidad”, complementó.

En ese contexto, el funcionario hizo mención a las grandes dimensiones con que cuenta este nuevo inmueble, sobre lo cual ejemplificó que un camión de gran porte puede ingresar y, tranquilamente, dar la vuelta “en U” dentro del propio galpón: “Las dimensiones son enormes, incomparables con el anterior lugar”, contrastó.