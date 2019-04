Detuvieron a un vehículo con estupefacientes en Villa Olivari

Sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura de Villa Olivari, la Gendarmería Nacional interceptó un vehículo donde transportaban 6,771 kilogramos de marihuana.

Al consultar con los antecedentes penales se determinó que el chofer ya era reincidente por el delito de narcotráfico.

Según revelaron el can detector de narcóticos “Rafael” alertó a los gendarmes sobre la presencia de estupefaciente en la parte de los paneles traseros del automóvil.

El procedimiento lo llevaron a cabo los efectivos de la Sección de Seguridad Vial “Villa Olivari” del Escuadrón 47 “Ituzaingó”.

En tal sentido precisaron que mientras efectuaban controles a la altura del kilómetro 1.232 de la Ruta Nacional Nº 12, detuvieron a un automóvil Ford Ka proveniente de la localidad de Garupá (Misiones) hacia la ciudad chaqueña de Resistencia.

Al controlar los datos del conductor, los gendarmes constataron que el ciudadano poseía antecedentes por infracción a la Ley Nº 23.737 de estupefacientes.

Ante esa situación, se realizó una inspección más exhaustiva con la asistencia del can antinarcóticos “Rafael”, el cual reaccionó de manera exaltada ante los paneles traseros, como lo hace habitualmente en presencia de estupefaciente.

En presencia de testigos, los uniformados realizaron la apertura del sector marcado por el can, en el cual hallaron nueve paquetes rectangulares.

Mediante las pruebas de campo Narcotest, pudieron constatar que se trataba de 6 kilos 771 gramos de “cannabis sativa”.

El Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes dispuso la detención del involucrado, el secuestro de la droga como así también del rodado.

En relación con el hecho, se informó que Gendarmería Nacional, se encontraba en ese punto estratégico desplegando tareas en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

El accionar responde a lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

