Avanza la campaña gruesa de maíz y soja

“Luego de recolectarse el 21,2 % de la superficie apta a nivel nacional, el volumen parcial acumulado supera las 12 millones de toneladas y el rinde medio continua estable en 98,2 qq/Ha. La región Núcleo Norte registró los mayores progresos de cosecha durante los últimos siete días, entregando un rinde récord de 108,4 qq/Ha. La región Núcleo Sur, que presenta menor avance de cosecha, también mantiene un rinde promedio récord y en conjunto, ambos núcleos productivos aportan poco menos del 60 % de la producción acumulada a la fecha”, indicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires respecto a la campaña de maíz.

El Panorama Agrícola Semanal informa que “la recolección avanzó 4 puntos porcentuales durante los últimos siete días, registrando progresos únicamente sobre lotes implantados en fechas tempranas. Los rendimientos medios regionales varían de un máximo de 108,4 qq/Ha sobre el Núcleo Norte, a 54 qq/Ha registrados en el Sur de La Pampa y Sudoeste de Buenos Aires. Aún no se relevaron recolecciones sobre el norte del país, dado que los cuadros implantados en las regiones NOA y NEA aún transitan etapas de llenado de grano, con muy pocos lotes ya en estadíos de madurez fisiológica”.

“En similar situación se encuentran los cuadros implantados en fechas tardías sobre el centro y sur de la región agrícola nacional. Únicamente un 15 % de dicha superficie alcanzó etapas de madurez fisiológica y la mayor parte del área aún transita estadios de llenado de grano. Una favorable condición hídrica apuntala la generación de rendimiento al cierre del ciclo para esta modalidad de siembra”, concluye el PAS.

Soja

Por su parte, respecto a la cosecha de soja, el Panorama Agrícola Semanal de la Bcba, señaló que “en siete días la cosecha registró un importante avance de 10,5 puntos porcentuales, elevando rápidamente el área recolectada al 16,9 % de la superficie apta. Junto con el progreso de cosecha hacia la periferia de la región central, el rinde medio nacional cayó a 40,4 qq/Ha, pese a ello aún se mantiene muy por encima a las expectativas iniciales. El volumen acumulado ya se ubica próximo a las 12 MTn y los buenos resultados obtenidos a la fecha permiten elevar la proyección al cierre de campaña a 55 MTn”, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El Panorama Agrícola Semanal detalla además que “los mayores progresos semanales se relevaron en las regiones Núcleo Norte y Sur, en donde la recolección ya avanza incluso sobre lotes de segunda. En estos últimos lotes, los rindes se mantienen dentro de las expectativas, sin embargo las productividades registradas sobre cuadros de primera aún superan la previsión de una gran cantidad de colaboradores”.



El campo no produce la inflación

Por Carlos Iannizzotto - Presidente de Coninagro

El índice de inflación que será dado a conocer esta semana y las malas proyecciones para el primer cuatrimestre del año que estamos cerrando no solo inquietan al gobierno, sino que preocupa a todos los ciudadanos.

Como representantes de los productores de alimentos que operan en cooperativas de todo el país, desde Coninagro queremos manifestar nuestra seria preocupación no solo por la inflación, que termina repercutiendo en nuestras empresas rurales y cooperativas, sino por la situación social que ésta determina, generando marginación y desarraigo.

Frente a esta situación necesitamos que la sociedad sepa que el campo no produce inflación. De hecho, sobre un análisis que realizamos sobre una veintena de economías regionales, está demostrado que la mayoría de ellas está en “situación de rojo”, y salvo algunas excepciones, el productor recibe por su tarea, un valor que está muy por debajo de sus costos y de lo que se paga en góndola.

Desde nuestro sector agropecuario cooperativo solicitamos un acuerdo amplio de varias medidas económicas entre todos los ámbitos públicos y privados, que no sean electoralistas, sino que nos abra el camino a la planificación de los sectores productivos. Acuerdos fiscales, tributarios, financieros, tarifarios, productivos, de trabajo y empleo.

Coninagro propone un acuerdo de gobernabilidad para establecer bases para políticas de estado de crecimiento y desarrollo sustentable. Sería un gran modo de terminar en forma ordenada este gobierno.

La situación social y productiva es muy delicada y merece el esfuerzo de todos los argentinos. Un compromiso moral por el bien de todos.