Lanzan un concurso internacional para reconstruir la aguja de Notre Dame

El anuncio lo hizo el primer ministro galo, Edouard Philippe, a los medios al término de un Consejo de Ministros dedicado exclusivamente al futuro de Notre Dame, la Catedral que quedó parcialmente destruida por un incendio originado de forma fortuita el lunes por la tarde y que no fue extinguido hasta la madrugada del martes, informó la agencia de noticias DPA.

La estructura general del templo se salvó, al igual que elementos clave como los rosetones, pero no así parte del techo y emblemas como la aguja.

El Gobierno espera poder cumplir con la promesa de Macron de concluir los trabajos en cinco años, lo que Philippe definió como "un desafío inmenso", y no tiene por ahora ninguna estimación sobre el costo que puede alcanzar la ambiciosa reconstrucción.

No obstante, prometió que "cada euro donado servirá para la reconstrucción, no para otra cosa".

El Ejecutivo tiene previsto aprobar una nueva normativa para dar "transparencia" a las donaciones, que serán gestionadas a través de cuatro organismos que colaborarán con el Estado: La Fundación Notre Dame, la Fundación del Patrimonio, la Fundación de Francia y el Centro de Museos Nacionales.

Las donaciones prometidas en estos últimos días, cimentadas principalmente en empresas y grandes fortunas, sumaban este miércoles 900 millones de euros.

La familia Pinault, que anunció una donación de 100 millones de euros, confirmó hoy que también renunciará a las deducciones fiscales que pueda obtener, según la emisora Europe 1.

Philippe explicó durante su conferencia de prensa que se aplicará una deducción del 75 por ciento para todas las donaciones particulares que no superen los 1.000 euros y que, a partir de esa cantidad, se devolverá el 66 por ciento de los fondos depositados.

El primer ministro agradeció a los "millones de personas" que durante estos últimos días hicieron llegar sus "mensajes de amistad" a Francia, y recordó que Notre Dame sigue en pie gracias al trabajo de los servicios de emergencia.

"La historia recordará que los Bomberos de París salvaron Notre Dame y los tesoros artísticos, históricos y espirituales que albergaba", concluyó.