Macri viajó a Córdoba para celebrar las Pascuas con su familia

Mauricio Macri llegó este jueves en helicóptero a la ciudad cordobesa de Alta Gracia para pasar el feriado de Pascuas, un destino que eligió por tercera vez desde que fue elegido Presidente. Más precisamente, está alojado en el country Potrerillo de Larreta, donde alquiló una casa.

La información de que Macri, su esposa Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia, tenían previsto hacer un viaje comenzó a circular ayer por las redes sociales a través de las cuentas de usuarios cordobeses, que habrían tomado nota de que personal de seguridad de la Presidencia se trasladó al lugar para verificar el sitio. Hoy fue confirmado por vecinos del lugar, que difundieron fotografías del helicóptero presidencial llegando a la zona.

Potrerrillo de Larreta es un barrio de 170 hectáreas ubicado en las Sierras Chicas cordobesas, que garantizan el buen clima serrano, con cancha de golf de 18 hoyos y una hostería boutique que es muy valorada por el turismo de alto nivel, donde en otras oportunidades se alojó Macri con su familia.

Macri no tiene previsto realizar ninguna actividad oficial, aunque podría hacer alguna recorrida informal el sábado con vecinos del lugar, fuera del plan de campaña de los candidatos de su espacio que el 12 de mayo deberán competir en las elecciones provinciales. Es que Ramón Mestre y Mario Negri no se pusieron de acuerdo para compartir listas, lo que tensó el vínculo en Cambiemos, que no irá a elecciones con ese sello.

Infobae