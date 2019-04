Nicolás Dujovne: No son precios congelados, son precios cuidados y se van a cumplir

Luego de que el Gobierno anunció ayer el congelamiento de tarifas y precios en busca de un alivio para la inflación , el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que los indicadores económicos mejorarán en abril y defendió la decisión de impulsar una canasta básica de alimentos de 64 productos con precios congelados -igual o por debajo del valor promedio del mercado- por 180 días.

"No son precios congelados, son precios cuidados y se van a cumplir", sostuvo el ministro de Hacienda en una entrevista concedida al canal de noticias TN, tratando de diferenciarse del kirchnerismo que impulsó convenios similares.

El acuerdo de precios es voluntario, pero de cumplimiento obligatorio, entre el Gobierno y empresas alimentarias, firmas que deberán además garantizar el abastecimiento. Los supermercados tendrán que trabajar para que estos productos estén visibles en la góndola. "No es un congelamiento, no hay un decreto. No se obliga a ninguna empresa", aclaró.

En un marco de aceleración de la inflación y de inestabilidad en el tipo de cambio, el Ministerio de Producción y Trabajo, que conduce Dante Sica , logró sellar el mantenimiento de los valores de esos productos correspondientes a 14 categorías, entre las que se destacan aceite, arroz, harinas y subproductos, fideos, leche, yogures y postres, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas.

El nuevo esquema está dentro del programa Precios Cuidados, creado por el kirchnerismo pero sostenido por Cambiemos. Esto quiere decir que los 64 productos ya aparecen entre los 579 que están bajo aquel paraguas. Por eso, deberán estar disponibles en los 2415 puntos de venta donde ya se hallaban.

"La implementación de esta canasta la vamos a ver reflejada en los supermercados en cinco o seis días", dijo el funcionario.

Durante la entrevista a Dujovne le preguntaron si iba a hacer las compras cotidianas al supermercado y respondió: "Ahora no voy al supermercado, no tengo tiempo. Hasta hace un año iba seguido y antes de ser ministro iba muy seguido".

La Nación